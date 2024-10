Incuria in Piazza Sant’Alfonso e via San Domenico 

Alberi che invadono case e un palo con segnaletiche come ostacolo per veicoli.

Sono giunte 2 segnalazioni in due luoghi vicini tra loro: Piazza Sant’Alfonso e via San Domenico. Nel primo caso, gli alberi invadono il palazzo vicino, creando dissapori da parte dei residenti, infastiditi dal fatto che non ci siano lavori di manutenzione da parte degli addetti ai lavori. A segnalare la vicenda è anche l’attivista Vincenzo Giorgio.

Invece, in via San Domenico, l’autista di autobus Raffaele Ficuciello segnala la presenza di un palo con segnaletiche, coronato dalla segnaletica stradale di una rotatoria e preceduta dal limite di velocità. Il palo con annesse segnaletiche, fa notare Ficuciello, è stato già danneggiato, gli autisti trovano seriamente difficoltà nel fare transitare i loro veicoli senza colpire quel palo con segnaletiche stradali, dunque posizionato in uno spazio inappropriato. Ficuciello ha fatto la sua segnalazione anche per mezzo video, intitolato “strafottenza comunale”.