Regione Campania. Bando per ausili sportivi per persone con disabilità: i dettagli

Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania ha annunciato l’apertura di un bando per l’erogazione di contributi economici destinati all’acquisto di ausili sportivi per persone con disabilità che desiderano praticare attività sportive. L’iniziativa è prevista dal Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani dell’11 aprile 2024 e prevede uno stanziamento di 1.500.000 euro.

Possono partecipare al bando le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) presso le quali il destinatario finale dell’ausilio è tesserato. Le associazioni o società richiedenti devono essere affiliate a una Federazione Sportiva riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico e iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. Ogni richiedente può presentare domanda per un massimo di 3 beneficiari per gli sport individuali e 5 beneficiari per gli sport di squadra.

I destinatari degli ausili sportivi devono rispettare i seguenti requisiti: a) essere residenti in Italia; b) avere una disabilità riconosciuta dall’International Paralympic Committee; c) essere tesserati presso una ASD/SSD affiliata a una Federazione Sportiva Paralimpica o Disciplina Sportiva Paralimpica che non abbia partecipato al Campionato Nazionale Assoluto della disciplina per la quale si richiede l’ausilio; d) possedere il Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica. Inoltre, non devono aver già beneficiato di contributi simili in passato.

Le domande dovranno essere presentate tramite una piattaforma informatica dedicata, disponibile dal 27 settembre 2024. L’elenco delle richieste ammesse al contributo sarà pubblicato sul sito www.sport.governo.it.

L’avvocato Paolo Colombo, Garante dei disabili, ha sottolineato che «questa iniziativa rappresenta un’opportunità preziosa per promuovere la pratica sportiva tra le persone con disabilità, contribuendo al loro benessere psicofisico e all’inclusione sociale.».