Scafatese-Sambiase 0-0: i gialloblu impattano sul pari

Secondo pareggio consecutivo per la Scafatese, che non riesce a venire a capo del match con il Sambiase. I calabresi adottano una tattica accorta e riescono a chiudere tutti gli spazi di manovra per i gialloblù, che non trovano varchi per creare pericoli alla porta ospite. Al Giovanni Vitiello termina 0-0, con portieri praticamente inoperosi per tutto l’arco della prima frazione. Il Sambiase parte forte nel secondo tempo con due opportunità ghiotte nei primissimi minuti e un’ulteriore ripartenza al 20’. La Scafatese crea una palla-gol con Gagliardi al quarto d’ora, poi tenta un forcing finale che si rivela però infruttuoso. I calabresi fanno di tutto per spezzettare il gioco e riescono nell’intento di uscire imbattuti dal match con la capolista.

Scafatese-Sambiase 0-0: il tabellino

SCAFATESE (4-3-3): Becchi; Di Paola, Altobello, Markic, Santarpia (32’ st Cham); Armeno (15’ st Albadoro), Potenza, Vacca R. (28’ st Esposito); Palmieri (36’ st Sowe), Foggia, Neglia(11’ st Gagliardi). A disposizione: Ascioti, Colley, Chiariello, Ndow. Allenatore: Fabiano.

SAMBIASE (4-2-3-1): Giuliani; Frasson S., Frasson V., Strumbo, Morra; Cozza, Piriz (1’ st Cataldi); Costanzo (44’ st Caporello), Zerbo (36’ st Carella), Umbaca (45’ st Manu); Ferraro (18’ st Muñoz). A disposizione: Grisendi, Dell’Acqua, Tiveron, Crucitti. Allenatore: Morelli.

ARBITRO: Cerea (Bergamo). Assistenti: De Candia (Bari) eSibilio (Brindisi).

NOTE. Spettatori 2000 circa (un centinaio da Sambiase). Ammoniti: Morra (Sa), Esposito (Sc), Strumbo (Sa), Sowe (Sc). Calci d’angolo: 5–6. Recupero: 5’ pt, 10’ st.