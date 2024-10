Fiera del Cioccolato in Cilento. Continua il gusto itinerante del Choco Italia in Tour

Castellabate continua a sorprendere con il suo ricco calendario di eventi che si estende fino a dicembre. Dal 25 al 27 ottobre, nella suggestiva Piazza Lucia a Santa Maria, si terrà “Choco Italia in Tour”, una fiera dedicata al cioccolato artigianale e alle dolcezze italiane. Tre giorni di prelibatezze e attività coinvolgenti per grandi e piccini, tra cui laboratori, cooking class, spettacoli e l’opportunità di diventare cioccolatiere per un giorno, creando una propria tavoletta personalizzata.

“Abbiamo voluto puntare su un evento come questo in pieno autunno, per attrarre visitatori anche fuori stagione”, afferma il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, sottolineando l’importanza di iniziative che uniscono cultura, tradizione e divertimento. L’Assessore al Commercio, Nicoletta Guariglia, aggiunge: “Questa fiera è una novità per il nostro territorio e mira a rafforzare la sinergia con le associazioni locali, dando slancio al commercio e al turismo”.

Non mancherà l’intrattenimento sul corso Matarazzo, per una manifestazione che promette di vivacizzare le giornate autunnali di Castellabate.

Fonte Pangea Press