Mondo del cinema in lutto: morto a 59 anni Adamo Dionisi

Si è spento all’età di 59 anni, all’ospedale Fatebenefratelli di Roma, Adamo Dionisi, l’attore romano noto al grande pubblico soprattutto per l’interpretazione del potente boss Manfredi Anacleti nella serie tv “Suburra”. Una figura complessa e carismatica, la sua, che incarnava alla perfezione il lato oscuro del potere e della criminalità organizzata.

La sua vita, come spesso accade nel cinema, è stata un romanzo. Ex capotifoso degli Irriducibili della Lazio, Dionisi fu arrestato nel 2001 per reati legati alla droga e scontò la sua pena nel carcere di Rebibbia. Fu proprio dietro le sbarre che scoprì la passione per la recitazione, partecipando a diversi laboratori teatrali. Una svolta inaspettata che lo portò a trasformare la sua esperienza personale in arte, dando vita a personaggi intensi e credibili.

Il suo esordio cinematografico risale al 2008 con il film “Chi nasce tondo…”, che lui stesso co-sceneggiò. Da quel momento in poi, la sua carriera è stata in continua ascesa. Caratterista versatile, ha lavorato con registi di fama internazionale, interpretando ruoli sempre diversi e sfaccettati. Nel 2014, ad esempio, è stato scelto da Abel Ferrara per interpretare una guida napoletana nel film biografico su Pasolini. Ma è con “Suburra” che raggiunse la consacrazione, diventando uno dei volti più noti del cinema italiano.

La sua interpretazione del boss Manfredi Anacleti è stata particolarmente apprezzata dalla critica e dal pubblico, grazie alla sua capacità di rendere credibile un personaggio così complesso e ambiguo. Dionisi è riuscito a trasmettere sullo schermo tutta la forza, la violenza e la fragilità di un uomo che, pur essendo un criminale, suscitava in qualche modo anche una certa empatia.