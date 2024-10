Nocera Superiore. Giovinale e Coppeta intervistati in occasione della mostra d’arte Hydro

Grande presenza di persone al battistero paleocristiano di Nocera Superiore per prendere parte alla mostra site-specific, curata dal critico d’arte Michelangelo Giovinale. L’abilità di Giovinale è di far convivere gli spazi sacri con l’arte laica. «È una mostra site-specific, spiega Giovinale, gli artisti sono venuti qui, lasciati ispirare da questo luogo che ha come tema l’acqua. Questa intercetta le Sacre Scritture, la spiritualità, ma intercetta anche la laicità, la cui finalità è di creare questo grande interrogativo della sete dell’uomo moderno, che attinge, cerca fonti, ma in realtà non riesce a dissipare la sua sete».

Presente alla mostra anche monsignor Giuseppe Giudice vescovo della diocesi Nocera-Sarno, «c’è un’acqua che dà la vita – sottolinea monsignor Giudice – c’è anche un’acqua che porta alla morte, quando non è incanalata come si deve, quando ci sono situazioni particolari dal punto di vista meteorologico. L’acqua la troviamo all’inizio, quando c’è il bellissimo testo della Genesi, fino all’ultimo passo sacro».

La mostra ospita le opere d’arte di diversi artisti: Antonio Carotenuto, Cristina Cianci, Mario Ciaramella, Max Coppeta, Ugo Cardasco, Anna Crescenzi, Giovanni Cuofano, Eliana Petrizzi, Ernesto Terlizzi e Luigi Vollaro. Tra gli artisti, abbiamo avuto il piacere di intervistare Max Coppeta, artista di fama internazionale.

«La mia ricerca, precisa Coppeta, parte dall’acqua e soprattutto dal connubio del naturale e artificiale, nel caso specifico, ho creato un’opera dal titolo “Fluxsus“, che sposa il concetto dell’acqua con quello della luce, è un lavoro che si sviluppa in verticale, tutto ciò che è sacro guarda verso l’alto, questo battistero ha la particolarità di svilupparsi e farci rivolgerci lo sguardo verso l’alto, ho voluto amplificare questa caratteristica aggrappandomi a una delle colonne, che caratterizzano questo battistero, con un segno di luce, ma del colore dell’acqua. Non faccio altro che spezzare e ricongiungere una serie di linee concave e convesse che salgono verso l’alto spezzando il ritmo della colonna, però l’irraggiamento della luce invade tutto lo spazio. In cantiere, continua Coppeta, ci sono tante cose, nello specifico con Franco Baccaro, proprietario della Baccaro art gallery, stiamo mettendo in campo una ricognizione delle ultime opere. Le mie opere d’arte saranno presenti a Milano, Venezia, a Gennaio poi ci saranno 2 mostre a Los Angeles». La mostra d’arte Hydro sarà presente fino all’8 novembre.