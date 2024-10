Treno della Circum si guasta: passeggeri picchiano capotreno

A denunciare l'accaduto è il sindacato Or.S.A., che ha indetto uno sciopero di quattro ore per domani, 23 ottobre, in segno di protesta.

Un nuovo capitolo di disservizi e violenze si aggiunge alla cronaca della Circumvesuviana. Ieri pomeriggio, un treno partito da Sorrento e diretto a Torre Annunziata si è bloccato tra le stazioni di Villa Regina e Pompei Scavi a causa di un guasto tecnico. La situazione, già di per sé critica, è degenerata quando alcuni passeggeri, esasperati dall’attesa e costretti a camminare lungo i binari, hanno aggredito il capotreno e il macchinista.

Un guasto annunciato

Il treno in questione, il numero 1166, aveva manifestato problemi tecnici già alla partenza da Sorrento. Nonostante ciò, è stato autorizzato a proseguire la corsa, con la promessa che il guasto non avrebbe causato gravi disagi. Purtroppo, le previsioni si sono rivelate errate: un secondo guasto ha reso impossibile la prosecuzione del viaggio.

Alcuni, in preda allo sconforto, hanno sfogato la loro rabbia sul personale di bordo, aggredendo il capotreno e il macchinista con calci e pugni. Solo il capotreno ha deciso di recarsi in ospedale per farsi medicare, mentre il macchinista, pur ferito, ha preferito non denunciare l’accaduto.

Lo sciopero di protesta

Il sindacato Or.S.A. ha deciso di proclamare uno sciopero di quattro ore per domani, 23 ottobre, per esprimere la propria solidarietà ai colleghi aggrediti e per denunciare le condizioni di lavoro sempre più precarie e pericolose in cui sono costretti a operare.