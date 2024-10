L’Orchestra Filarmonica Campana presenta la nuova stagione concertistica 2024/25  

Dal periodo classico al periodo moderno un viaggio nel concetto di “identità” dove la musica costituisce un’esperienza umana fondamentale: rappresenta un tratto specifico dell’identità personale. Questa importanza deriva dal fatto che l’esperienza musicale è strettamente collegata alla sfera emotiva, al sistema di valori, ancor più al livello cognitivo dell’individuo stesso. Un percorso di 14 concerti che animeranno l’attesissima stagione concertistica 2024/2025 dell’Orchestra Filarmonica Campana, la 16esima edizione. Il grande repertorio sinfonico, i compositori meno indagati e le nuove prospettive sulla musica del nostro tempo sono le linee guida dei concerti in cartellone. Se è vero in generale che l’identità scaturisce dal confronto tra le idee e la complessità variopinta del mondo, lo è in particolare per quanto riguarda l’identità musicale attraverso la quale il confronto è quasi sempre scontro e conflitto; mentre l’identità una motivazione preziosa. Attraverso le proposte artistiche di questa stagione, l’orchestra si pone l’obiettivo di far emergere uno spettro di atteggiamenti differenti e modalità di relazionarsi con l’identità. Una nuova stagione con una linea artistica che va della direzione dell’originalità e guarda al futuro con un programma che prosegue il percorso di rinnovamento iniziato nel 2021. Questo rinnovamento artistico trova vita anche nelle scelte del board artistico, tutte nuove che puntano interamente su giovani under 35 che si stanno imponendo a livello nazionale e internazionale nel panorama della grande musica: Thomas Guggeis, nuovo direttore principale ospite, la violinista Giulia Rimonda, artista in residenza e il compositore siciliano Salvatore Passantino, compositore in residenza.

Si partirà il 2 novembre, ospiti del cartellone dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese nel Ridotto del teatro comunale de L’Aquila, con un programma interamente monografico dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart. Protagonisti il direttore musicale Giulio Marazia e la violinista Giulia Rimonda, grandissimo talento già ospite dell’orchestra lo scorso luglio. Si proseguirà con due concerti a Salerno il 16 novembre (chiesa di San Benedetto), in coproduzione con Salerno Classica e l’associazione Gestione Musica di Francesco D’Arcangelo, con l’omaggio a Giovanni Battista Viotti (200 anni dalla morte) e Antonio Salieri (200 anni dalla morte nel 2025) con la spalla dell’orchestra Fabrizio Giordano solista e il debutto di Giovanni Rinaldi sul podio dell’orchestra. Il 28 novembre (Chiesa San Giorgio) l’orchestra ospita l’Istituzione Sinfonica Abruzzese in “Concertando” con Ettore Pellegrino (violino e direzione) e Silvia Mazzon (viola) tra i solisti, le musiche sono di Mozart e Molinelli. L’8 dicembre nella Cappella Palatina della Reggia di Caserta seguirà l’appuntamento con la celebrazione per il centenario della nascita di Anton Bruckner con un concerto-evento che presenterà la sua maestosa Quarta Sinfonia “Romantica”. Bruckner, venerato come maestro della composizione sinfonica tardo-romantica, ha infuso le sue opere con una profonda spiritualità e una scala monumentale che continuano a catturare il pubblico in tutto il mondo. Sul podio il direttore musicale Giulio Marazia per un concerto che si preannuncia storico per diversi motivi, lo stesso sarà trasmesso in streaming successivamente sui canali social dell’orchestra. Il 14 dicembre l’orchestra sarà al Duomo di Salerno con il Coro della Diocesi di Salerno diretto da Remo Grimaldi per il primo appuntamento dei tradizionali Concerti di Natale. Il 5 gennaio il gruppo si presenterà al salotto comunale di Battipaglia per l’evento musicale “Concerto per il Nuovo Anno”, anche questo appuntamento tradizionale oramai. Da 2 anni il legame con la città di Battipaglia si è ulteriormente consolidato con una progettualità che va nella direzione di una continuità che abbia come obiettivo comune la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico. Il programma omaggia nella prima parte Johann Strauss figlio (200 anni dalla nascita), indimenticabile compositore di valzer viennesi, polke, quadriglie e scherzi musicali, mentre nella seconda parte spazio ai colori spagnoli della zarzuela e alle melodie di Broadway e del grande musical americano, per un concerto anche qui che si preannuncia attesissimo. Dirige lo spagnolo Adolf Gassol con la partecipazione solistica delle voci di Luana Lombardi (soprano) e di Sergi Gimenez Carreras (tenore, nipote di Josè Carreras).

Breve pausa e si riprenderà con la seconda parte della stagione il 9 marzo nuovamente dalla Cappella Palatina della Reggia di Caserta con il concerto “Sottili Identità” che segnerà l’inizio del mandato di direttore ospite principale Thomas Guggeis con l’esecuzione di un programma sinfonico, prevedendo musiche di Rossini, Mahler e Schubert. Guggeis valorizzerà nei prossimi anni ulteriormente il repertorio sinfonico dell’orchestra, concentrandosi sui capolavori del 18°, 19° e 20° secolo, comprese le composizioni di Mozart, Beethoven, Mahler, Richard Strauss e molti altri compositori. Giulio Marazia, direttore artistico dell’Orchestra Filarmonica Campana è artefice di questa autorevole nomina, ha dichiarato: “È con sincero entusiasmo e con orgoglio vivissimo che l’Orchestra Filarmonica Campana dà il benvenuto a Thomas Guggeis, un musicista che abbiamo imparato a conoscere e amare lo scorso anno con l’esecuzione di un memorabile programma che comprendeva composizioni di Mozart, Haydn e Sibelius, oggi ritorna con un incarico suggestivo, che è anche una sfida per il futuro e un’opportunità per il nostro progetto. Guggeis, con il suo impegno e la sua creatività, garantirà un percorso di crescita e sviluppo che, per noi, significa non solo avere la possibilità di collaborare con uno dei maggiori talenti in circolazione ma anche intraprendere un cammino imprimendo nuovi stimoli che arricchiscono la nostra vita musicale di idee nuove e diverse”. Thomas Guggeis ha affermato: “È una sensazione molto speciale di fare musica qui, in un posto dove non c’è normalmente abitudine all’ascolto di musica classica, sostenendo il lavoro fenomenale di divulgazione culturale sul territorio e approfondimento del repertorio che l’Orchestra Filarmonica Campana porta avanti e che ha anche l’obiettivo di offrire alla gente questo dono, questo regalo che ci fa la musica”.

La musica nuova torna a occupare cospicuamente i programmi in genere dell’orchestra, con una prima assoluta di Salvatore Passantino, trattasi della prima esecuzione europea della sinfonia in do minore di Mario Olinto. Massima attenzione anche al Novecento storico con cui il gruppo continua il percorso di esplorazione: il concerto evento con le musiche di Maurice Ravel (150 anni dalla nascita), il 26 aprile, affiancate al concerto per viola dell’inglese William Walton (solista Luca Improta, prima parte del Teatro S. Carlo di Napoli), l’orchestra ricorderà i 50 anni dalla scomparsa di un grande, Dmitrij Šostakovi. L’orchestra onorerà la continuità fra passato e presente con Johannes Brahms, Darius Milhaud, Erik Satie, Francis Poulenc (pianoforte solista Stefania Argentieri). Ultima parte della programmazione con il ritorno del gemellaggio, questa volta in Puglia, con i cugini dell’Orchestra Filarmonica Pugliese (direttore Giovanni Minafra), il concerto Hollywood meets Classic per Vietri in Scena 2025 (luglio) con le musiche di Sibelius (Giulia Rimonda, violino), Arnold e Williams. Inoltre ci saranno 2 progetti importanti e originali che coinvolgeranno ospiti d’eccezione, ma l’orchestra preferisce svelare in futuro in quanto due suggestive sorprese. Rinnovato l’impegno da parte dell’orchestra per i progetti Education come la rubrica OFC in Conversation, le Prove Aperte, i Laboratori e gli Incontri con le Scuole. Con la direzione artistica del Maestro Giulio Marazia, anche quest’anno, oltre al Ministero della Cultura, la Regione Campania e il Comune di Battipaglia affiancheranno la stagione concertistica 2024/2025 insieme ad autorevoli istituti e attività private presenti sul nostro territorio. La biglietteria sarà disponibile online su PostoRiservato.it e al botteghino 2 ore prima di ogni concerto. Confermate le stesse tariffe per i biglietti singoli. Per chi ha meno di 18 anni o sia uno studente under25, la tariffa agevolata “2×1“: prendi 2 biglietti paghi 1. La riduzione è disponibile direttamente al botteghino. All’ingresso può essere richiesta l’esibizione di un documento d’identità per accertare l’appartenenza alla categoria avente diritto alla riduzione, in caso contrario l’accesso in sala può essere negato. Per persone con disabilità l’orchestra mette a disposizione posti accessibili ed entrata gratuita. Per Maggiori informazioni scrivici alla mail info@filarmonicacampana.it o al numero 349.3925763. Per scoprire tutti i protagonisti e i programmi vai al calendario concerti. La Stagione concertistica 2024-2025 è presente anche su Facebook e Instagram.