Povertà assoluta in Italia: record storico nel 2023, superati i dati del 2022

Nel 2023 l’Italia ha raggiunto un nuovo record storico per quanto riguarda la povertà assoluta. Secondo i dati Istat, l’8,4% delle famiglie residenti, pari a 2 milioni e 217 mila nuclei, vive in condizioni di povertà assoluta, superando il precedente primato del 2022, che si attestava all’8,3%. Anche il numero di individui coinvolti è in crescita, raggiungendo 5 milioni e 693 mila persone, contro i 5 milioni e 674 mila dell’anno precedente.

Un dato che, sebbene a prima vista sembri stabile, maschera una leggera crescita anche nella percentuale di individui poveri, passata dal 9,69% del 2022 al 9,73% nel 2023, mantenendo formalmente il 9,7% solo grazie agli arrotondamenti. “Mai così tanti poveri assoluti nel nostro Paese”, ha commentato l’avv. Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, sottolineando la drammaticità di questi numeri.

Dona ha poi aggiunto che è necessario fare molto di più per sostenere le famiglie in difficoltà, soprattutto concentrando le risorse su chi guadagna meno di 28 mila euro annui e rinviando gli aiuti a chi ha redditi fino a 40 mila euro. Critiche anche alle recenti scelte del Governo Meloni, che ha abbassato la soglia Isee per i bonus su luce e gas, riducendola da 15 mila a 9.530 euro, una decisione definita “sbagliata” in un contesto di caro vita e inflazione crescente.