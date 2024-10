Angri. Troppo Gravina per i grigiorossi

L'Angri non riesce a dare continuità alla vittoria ottenuta contro l'Acerrana e cede il passo ad un Gravina apparso più in condizione.

Gravina-Angri 2-0. Allo stadio “XXI Settembre-Franco Salerno” di Matera Gravina e Angri si affrontano in occasione dell’ottava giornata del girone H di Serie D. Luca Tiozzo deve rinunciare a Keita ed a Chiaradia rispetto alla gara contro la Nocerina e schiera questi 11: Zanin in porta, Sardo, Fustar, Bosnjak e Napolano in difesa. Cabella e Pierce a centrocampo e a sostegno dell’unica punta Santoro il trio Cavaliere, Gonzalez, Manole. Marco Scorsini concede un turno di riposo a Rondinella lanciando al suo posto Kljiajic accanto a Puca, Ciriello e Casalangue a costituire la linea difensiva innanzi a Viscovo. A centrocampo riconferme per Emmanouil e Rosolino ai lati di Vogiatzis e in attacco riconfermati Gaeta, Tandara e Petricciuolo.

Gravina-Angri 2-0: la cronaca

Prime battute di gara contraddistinte da ritmi lenti. Al 22’ azione confusa nell’area di rigore dell’Angri in seguito ad un calcio di punizione battuto da Cavaliere. La squadra di Scorsini è brava ad allontanare il pericolo. Al 27’ il Gravina passa in vantaggio con Cavaliere bravo a bruciare la difesa grigiorossa. Al 32’ l’Angri va vicinissimo al pareggio. Punizione sulla trequarti di Viogiatzis con il greco che crossa all’altezza del secondo palo dove arriva Puca che non riesce ad inquadrare lo specchio. Al 42’ arriva il raddoppio dei murgiani. Viscovo nega il gol a Cabella dalla lunga distanza, ma nulla può sulla deviazione da posizione ravvicinata di Gonzalez. Al 47’ l’Angri ci prova da azione d’angolo, ma Zanin è lesto a sganciare il pallone.

Nella ripresa il Gravina continua ad aggredire l’Angri con le folate di Gonzalez e Santoro, ma un po’ l’imprecisione e un po’ la difesa ospite non consentono cambiamenti del risultato. Al 57’ l’Angri sfiora il fol del 2-1 con Tandata che non riesce a trovare la porta di Zanin da pochi passi. All’85’ Staucic, entrato al posto di Santoro, riceve in area dalla trequarti, mette giù il pallone e carica il destro che si stampa su Viscovo. Al 92’ è Sepe a spaventare il Gravina. Il classe 2006, imbeccato in area in posizione defilata, prova ad incrociare il destro, ma il pallone attraversa tutto lo specchio e si perde sul fondo. Al 95’ una chiusura di Puca nega a Stauciuc il gol del 3-0. E’ l’ultima azione della partita. Il Gravina supera l’Angri 2-0.

Gravina-Angri 2-0: il tabellino

Gravina(4-2-3-1): Zanin; Sardo (65’ Orsini), Fustar, Bosnjak, Napolano; Cabella, Pierce; Cavaliere (80’ Chacon), Gonzalez (79’ Turchet), Manole (65’ Alba); Santoro (80’ Stauciuc).

A disposizione: Guadagno, Macanthony, Cirrottola, Fineo.

Allenatore: Luca Tiozzo

Angri (4-3-3): Viscovo; Kljajic (65’ Feito), Puca, Ciriello, Casalongue (40’ Severino); Emmanouil (56’ Rondinella), Vogiatzis, Rosolino (56’ Sepe); Gaeta (73’ Pappalardo), Tandara, Petricciuolo.

A disposizione: Borrelli, Lombardo, Spunticcia, Marasco.

Allenatore: Marco Scorsini

Marcatori: 27’ Cavaliere (G), 42’ Gonzalez (G)

Arbitro: sig. Juri Gallorini della sezione AIA di Arezzo

Assistenti: sig.ra Federica Ciufoli della sezione AIA di Albano Laziale e sig. Niccolo’ Agostino della sezione AIA di Roma 1

Note: Ammoniti: Puca (A), Sardo (G), Petricciuolo (A), Ceriello (A); Espulsi: Nessuno; Angoli: 4-5; Recupero: 2’ pt; 5’ st.