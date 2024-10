Cava de’ Tirreni: Meridione Nazionale denuncia immobilismo del Comune su parcheggi e traffico

Il movimento Meridione Nazionale, attraverso il coordinatore regionale Alfonso Senatore, esprime forte disappunto verso l’amministrazione di Cava de’ Tirreni per la mancanza di interventi concreti sul problema del traffico e dei parcheggi. Nonostante le proposte della Confesercenti e dei commercianti, il Comune, guidato dal sindaco Vincenzo Servalli, non ha ancora attuato alcuna misura per affrontare la crisi dei parcheggi e la gestione del traffico in città.

Le dichiarazioni di Senatore

Senatore ha dichiarato: “La situazione è critica per residenti e commercianti, che subiscono le tariffe elevate degli stalli blu e l’assenza di una gestione organica del traffico.” Tra le proposte avanzate, vi sono la riduzione delle tariffe a un euro all’ora in centro, a 50 centesimi nelle aree periferiche per le prime due ore, e la tariffazione a minuti, misure che Senatore considera necessarie per migliorare la vivibilità urbana.

Il movimento ha anche sottolineato il peggioramento del traffico a causa dei lavori in corso sullo snodo autostradale, che stanno generando lunghe code. “È indispensabile un piano urbanistico efficace per ridurre le criticità della viabilità,” ha aggiunto Senatore, che ha invitato il Comune a intervenire rapidamente per evitare ulteriori disagi e sostenere il tessuto economico e sociale della città.