Giocattoli erotici in vendita in un distributore vicino scuola nel salernitano

Un caso che sta facendo discutere la città di Salerno. Come riportato da Il Mattino, un distributore automatico, posizionato in una zona centrale e frequentata da giovani, è stato trovato a vendere prodotti decisamente inattesi. Oltre alle classiche bevande e snack, infatti, all’interno della macchinetta sono stati rinvenuti articoli per il sesso, come plug anali e vibratori.

La scoperta è stata fatta dai conduttori del podcast “Super Salerno”, un format di informazione e satira molto seguito in città, che hanno segnalato il caso durante una delle loro puntate su Sud TV canale 114. Nel video, girato proprio davanti al distributore incriminato, si vedono chiaramente gli articoli sessuali in vendita accanto a snack e bibite.

La macchinetta è stata individuata in zona Piazza Malta, un’area molto frequentata, soprattutto da giovani studenti, in quanto nelle vicinanze si trovano l’istituto superiore Regina Margherita e la scuola media Pirro. La presenza di questi prodotti all’interno di un distributore automatico così facilmente accessibile ha suscitato non poche perplessità e polemiche.