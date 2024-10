Milan-Napoli in chiaro su DAZN: ecco come vedere la partita gratuitamente

Grande novità per gli appassionati di calcio: DAZN trasmetterà in chiaro la partita Milan-Napoli, in programma martedì 29 ottobre alle 20:45. La piattaforma di streaming, che detiene i diritti della Serie A, ha deciso di rendere disponibile l’incontro a tutti, anche a chi non ha un abbonamento attivo.

Come vederla

Per assistere alla partita sarà necessario registrarsi gratuitamente su DAZN, utilizzando un indirizzo email. DAZN consiglia di effettuare la registrazione in anticipo, poiché la visione sarà disponibile per un massimo di 2 milioni di utenti simultanei. La piattaforma non ha specificato il motivo di questa limitazione, ma consiglia di correre ad iscriversi.

Questa è la prima volta dal 1996 che una partita di Serie A viene trasmessa in chiaro in Italia. DAZN ha scelto Milan-Napoli come parte dell’opzione nel pacchetto dei diritti televisivi che consente la trasmissione gratuita di 5 partite a stagione.

Fonte Il Post