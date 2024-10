Angri. Inaugurato il “PsycoPoint” grazie alla Comunità Sensibile (video)

Un nuovo servizio a disposizione dei cittadini di Angri e non solo. Grazie all’impegno della Comunità Sensibile, la città si arricchisce di un nuovo punto di riferimento per il benessere psicologico: il PsycoPoint, con sede in Via Colombo.

Un ascolto attivo e gratuito

Lo sportello, che sarà aperto al pubblico il martedì dalle 9 alle 17 e il giovedì dalle 9 alle 13, offrirà un servizio di ascolto psicologico gratuito a tutti coloro che ne avranno bisogno. Le sedute saranno condotte dalla psicologa Lucia Cajazzo, professionista esperta nel settore. Per accedere al servizio sarà possibile prenotarsi comodamente online.

Un’inaugurazione all’insegna dell’entusiasmo

All’inaugurazione del PsycoPoint hanno partecipato l’Assessore alle Politiche sociali e giovanili, Maria D’Aniello, e la consigliera Anna Parlato, le quali hanno sottolineato l’importanza di questo nuovo servizio per la comunità. “L’apertura del PsycoPoint rappresenta un traguardo importante per la nostra città – ha dichiarato l’Assessore D’Aniello – Un luogo dove chiunque potrà trovare un ascolto attento e professionale, in un momento storico in cui il benessere psicologico è sempre più al centro dell’attenzione”.