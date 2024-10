Grave incidente a Roccapiemonte: via della Libertà bloccata in entrambi i sensi 

La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento, e le forze dell’ordine stanno lavorando per ripristinare la viabilità nella zona

Grave incidente oggi a Roccapiemonte, in provincia di Salerno, ha causato il blocco totale di via della Libertà in entrambi i sensi di marcia. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi: due ambulanze hanno lasciato il luogo dell’impatto pochi minuti fa per trasportare i feriti all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

Dinamica ancora da chiarire

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, e le forze dell’ordine stanno lavorando per ripristinare la viabilità nella zona. Gli automobilisti sono invitati a utilizzare percorsi alternativi per evitare ulteriori disagi.

Fonte AgroToday