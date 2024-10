Pagani. Ritornano i cittadini in Piazza San Rocco per pulire la piazza

Si sono mobilitati nella mattinata di questa giornata, dalle ore 10 alle 13, per continuare ciò che già è stato detto in precedenza, cioè di riprendersi gli spazi piuttosto che lasciarli all’incuria, diventando “non-luoghi”.

Ne avevamo già parlato in precedenza della situazione di incuria e anomalia, si legga il numero civico che accorpa circa 200 immobili, in via San Rocco numero 8. I cittadini ivi residenti, si sono mobilitati nella mattinata di oggi, dalle ore 10 alle 13, per continuare ciò che già è stato detto in precedenza, cioè di riprendersi gli spazi piuttosto che lasciarli all’incuria, diventando “non-luoghi”, per usare le parole di Marc Augé. I bustoni pieni d’erba e rifiuti, che accostano i bidoni, denotano una voglia di riscatto da parte dei residenti.

L’attività di questi cittadini, che si stanno facendo giustizia da soli perché c’è un Comune apatico alle loro richieste, diventa la panacea per quei furbetti, commissionati al soldo di loschi mecenati, che arrivano coi loro veicoli per gettare grandi rifiuti nei pressi della piazza. Oggi, per esempio, un divano funge da “decoro urbano” nello spiazzale. Mentre un oggetto simile è presente in quella piazza, i cittadini rispondono con una Cycas piantata nel terreno, si comprende che i residenti si ritrovano a fare anche un duro braccio di ferro contro questi soggetti.

Ma loro non demordono, “in settimana – spiegano i residenti – provvederemo a fare il resto. Questo lavoro è stato finanziato da condomini dei parchi che affacciano sul quartiere, tutto è stato autogestito sia dai volontari che da persone esterne. Il lavoro è consistito in pulizia del verde, abbiamo pulito la zona dove c’è la colonia felina, quest’ultima è riconosciuta e si occupa una condomina.

Siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo, non molliamo, anche se la sensazione di abbandono si sente forte perché non c’è un minimo di movimento da parte di chi dovrebbe farlo”.