Vittoria per l’Angri Pallacanestro Maschile, grande performance contro Castanea

Vittoria di carattere per l’Angri Pallacanestro, che batte 78-71, al PalaGalvani, il Castanea Basket. Partita ostica per i Condor, che devono sudare davvero tanto per avere ragione sui coriacei siciliani. Con Mastrototaro in panchina solo per onore di firma, le rotazioni di coach Francesco Chiavazzo si accorciano ancora di più. Fondamentali, nel momento clou, le giocate di Milojevic e Martinez, a referto con 22 e 17 punti. Doppia cifra anche per un prezioso Granata (12).

Borciu e Martinez vengono replicati da De La Cruz e Roberto per il 4 pari. Gioco un po’ spezzettato, con Castanea che tenta di mettere in difficoltà io locali. La reazione arriva da Enihe, che trova il canestro e fallo del 13 pari. Ed è sempre lui a suonare la carica per il primo mini allungo dei locali (22-18). I siciliani si dimostrano squadra solida e con De La Cruz e Valente si rifanno sotto (26-25). Nel secondo periodo Bonanni e Granata scuotono la loro squadra con le realizzazioni del 30-27. La gara si fa incandescente, con i Condor che si aggrappano al loro capitano, che infila la tripla del 37-32. La schiacciata di Martinez regala il +5 (37-32). I liberi di Granata portano Angri sul 41-32. Ma Sanchez e Bellomo rispondono nel migliore dei modi (41-39), costringendo coach Chiavazzo al timeout. I liberi di Granata mandano poi la gara all’intervallo sul 43-39.

Alla ripresa Martinez torna a farsi sentire con la bomba del 48-39. Gli fa seguito Milojevic, per il primo vantaggio in doppia cifra (52-39). Angri prosegue il break ancora con Martinez per il +15 (54-39). E’ Boccasavia a smuovere lo score per i suoi con il -10 (54-44). Castanea ci crede e rosicchia ancora qualche punticino (56-50). Milojevic si fa trovare nuovamente pronto nel pitturato e dà fiato ai suoi (58-50). Infine Valle fissa il punteggio sul 62-54, con cui si va all’ultimo riposo. Nel quarto periodo Granata è ancora prezioso con il semigancio del 64-56. Castanea, però, è sempre in agguato con Angarica e Roberto per il 67-62. I Condor tengono la testa avanti, poi qualche attimo concitato riporta gli ospiti a un possesso di distanza (71-68). Milojevic si conferma provvidenziale con i canestri del 74-68 con 2’ da giocare. Martinez fa poi esplodere il PalaGalvani con la bomba del 77-68 a 1’27’’ dalla fine. La tripla di Babb è solo illusoria. Il match termina con Angri, che esulta con i suoi tifosi.

Angri Pallacanestro-Castanea Basket 78-71

Angri Pallacanestro: Greco n.e., Granata 12, Borciu 5, Enihe 6, Martinez 17, Valle 9, Bonanni 7, Borriello n.e., Mastrototaro n.e., Milojevic 22. All. Chiavazzo; Ass. Russo e Pisapia

Castanea Basket: De La Cruz 11, Bellomo 5, Valente 4, Babb 3, Roberto 20, Boccasavia 12, Giovani n.e., Natali 2, Angarica 14. All. Cavalieri

Arbitri: Mandato e Santoro

Parziali: 26-25, 43-39, 62-54

