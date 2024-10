Aggressione al pronto soccorso Aversa, la dottoressa aggredita: “Non so se tornerò a lavoro”

Aversa – La violenza negli ospedali italiani torna alla ribalta con un nuovo episodio avvenuto lo scorso venerdì presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Moscati di Aversa, in provincia di Caserta. Una dottoressa, in servizio in prima linea, è stata aggredita da una paziente che, in preda all’ira, le ha scagliato contro il computer e la stampante, causandole una contusione toracica e un’escoriazione al braccio sinistro. Le ferite riportate dalla dottoressa richiedono trenta giorni di prognosi.

Le preoccupazioni della dottoressa: “Non so se tornerò a lavoro”

La dottoressa, che ha voluto condividere la sua amarezza e delusione, ha espresso il desiderio di continuare a esercitare la professione medica, anche se valuta di lasciare il pronto soccorso. “Mi rendo conto – ha dichiarato – che dall’esterno non si comprenda appieno come funziona un ospedale e che ci siano delle priorità”. Il suo è un appello accorato alla comprensione verso un impegno che spesso porta i medici a sacrificare il tempo personale e la famiglia, mettendo sempre al primo posto i pazienti.

Non è la prima volta che si registrano aggressioni contro il personale sanitario, come sottolinea la dottoressa, che racconta come le aggressioni verbali siano ormai all’ordine del giorno. Tuttavia, è aumentato anche il timore di lavorare in un ambiente sempre più esposto alla violenza, un timore che non cancella, però, la sua dedizione: “Mi sento legata a questa seconda famiglia che ho trovato all’ospedale Moscati. Non sono scoraggiata e sarei pronta a tornare subito, ma dovrò rispettare questi trenta giorni di prognosi”.

Questi episodi sottolineano la necessità di una riflessione sul ruolo e le difficoltà del personale medico nei pronto soccorso italiani, spesso carenti di risorse e sottoposti a ritmi estenuanti. Aversa, purtroppo, non è un caso isolato: i dati riportano un trend di violenze in crescita nei confronti del personale sanitario.

Fonte ANSA