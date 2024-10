Maximall Pompeii pronto all’apertura: nuove opportunità di lavoro. Ecco le posizioni aperte

Torre Annunziata ha organizzato due giornate di selezione dei curriculum previste per il 29 e 30 ottobre presso il Laboratorio Metropolitano in via Roma

Il nuovo polo commerciale Maximall Pompeii, ambizioso progetto della società IrgenRe, si prepara ad aprire le porte il prossimo 28 novembre. Questo spazio non sarà solo un centro per lo shopping, ma una destinazione d’intrattenimento e cultura, destinato a diventare uno dei principali hub della Campania.

Come scrive Il Fatto Vesuviano, esteso su circa 200.000 metri quadrati, di cui 50.000 coperti, il centro commerciale ospiterà più di 200 marchi nazionali e internazionali, oltre a un’offerta variegata di servizi che promette di trasformare l’area in un punto di riferimento regionale.

Opportunità di lavoro e riqualificazione urbana

Il Maximall Pompei porta con sé una significativa offerta occupazionale, con una stima di 1.500 posti di lavoro. IrgenRe ha infatti collaborato con diverse piattaforme, come LinkedIn e Indeed, e con il proprio sito aziendale, per aprire la selezione del personale necessario a riempire i ruoli nel retail, ristorazione, e nei servizi legati all’hotel e al cinema. Paolo Negri, CEO di IrgenRe, ha sottolineato come il progetto punti non solo alla creazione di nuovi posti di lavoro, ma anche alla riqualificazione urbana della zona di Pompei, offrendo prospettive di crescita economica e occupazionale per i giovani del territorio.

Un’esperienza immersiva e multifunzionale

Il Maximall Pompei si distingue per la sua visione a 360°: non solo centro commerciale, ma vero e proprio spazio di esperienza immersiva. Ecco alcune delle principali attrazioni che renderanno unico questo luogo:

– Struttura coperta da vetri trasparenti per una sensazione di passeggiata all’aperto anche negli ambienti interni.

– Hotel Marriot a 4 stelle con 135 camere, per soggiorni di alta qualità.

– Un auditorium multifunzionale con una capienza di mille posti, perfetto per cinema, teatro e conferenze.

– Una piazza anfiteatro esterna arricchita da una spettacolare fontana danzante.

– Area sportiva con pista di kart, campi da padel e percorsi running, offrendo un’ampia gamma di attività per i visitatori.

Giornate di selezione a Torre Annunziata

Per facilitare il reclutamento, l’amministrazione comunale di Torre Annunziata, in collaborazione con IrgenRe, ha organizzato due giornate di selezione dei curriculum previste per il 29 e 30 ottobre presso il Laboratorio Metropolitano in via Roma. L’iniziativa, voluta dal sindaco Corrado Cuccurullo, offre un’opportunità di accesso prioritario alle candidature per i residenti locali. Durante queste giornate si terranno colloqui preselettivi per posizioni come addetti alle vendite, camerieri, magazzinieri e responsabili sala, permettendo ai candidati di entrare in contatto diretto con le aziende operanti all’interno del Maximall.

