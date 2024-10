Paolo Capriglione malato e bloccato in Georgia, l’appello della famiglia da Sant’Egidio per aiutarlo

La sua famiglia si è mobilitata per riportarlo in Italia, avviando una raccolta fondi per coprire le spese mediche e il trasporto

Sant’Egidio del Monte Albino – Paolo Capriglione, sovrintendente dell’area multimediale di MSC Crociere e residente a Tbilisi, si trova attualmente in condizioni critiche dopo un intervento chirurgico complicato da gravi infezioni. La sua famiglia si è mobilitata per riportarlo in Italia, avviando una raccolta fondi per coprire le spese mediche e il trasporto.

Paolo, originario di San Lorenzo, è sposato con una cittadina georgiana e vive a Tbilisi con il loro figlio di 9 anni. A settembre è stato ricoverato al Bau International Hospital di Batumi per la rimozione di alcuni diverticoli, ma durante l’intervento i medici hanno scoperto un tumore alla vescica e a parte dell’intestino. Dopo l’intervento, il 1° ottobre, la sua situazione si è aggravata con una peritonite, causata dalla presenza di feci nella cavità addominale. Da allora, Paolo è stato sottoposto a una serie di operazioni, tra cui una colostomia e una tracheostomia, ma una polmonite bilaterale e il bisogno di ventilazione artificiale hanno reso il quadro clinico estremamente complesso.

Le difficoltà della famiglia e il supporto dell’ambasciata italiana

La famiglia Capriglione, residente in Italia, ha contattato l’ambasciata italiana a Tbilisi, che ha dato il via libera per un trasferimento in Italia tramite aereo sanitario. Tuttavia, le spese sono proibitive: tra i costi delle cure ospedaliere in Georgia, completamente private, e quelli per il trasporto aereo e l’assistenza medica specializzata, la famiglia si trova ora a far fronte a un onere economico insostenibile.

L’appello della sorella: “Non possiamo farcela da soli”

“Paolo è un lavoratore instancabile e un padre amorevole, ma adesso è in condizioni critiche,” racconta la sorella, che ha lanciato una raccolta fondi per consentire a Paolo di ricevere cure adeguate in Italia. “Purtroppo, non abbiamo i mezzi economici per affrontare queste spese da soli. Stiamo cercando di coinvolgere chiunque possa aiutarci”.

Una raccolta fondi per sostenere le cure di Paolo

La famiglia spera di raccogliere il necessario per coprire le spese sanitarie e riportare Paolo in Italia, dove potrebbe ricevere cure specialistiche per continuare a lottare. “Non possiamo fare molto da soli,” conclude la sorella, “ma insieme possiamo offrire a Paolo una speranza.”

L’appello è rivolto a chiunque possa contribuire, con l’obiettivo di aiutare un uomo che, nella sua vita, è stato un esempio di dedizione e amore per la famiglia. Le donazioni sono destinate a garantire a Paolo la possibilità di ricevere le cure che gli occorrono e di poter continuare a vivere accanto ai suoi cari.

Per contribuire alla raccolta fondi, è possibile effettuare una donazione sulla piattaforma GoFundMe al link dedicato.