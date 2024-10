Salerno. Caffè Trucillo premiato per Estatico al Pentawards 2024

Estatico è il barattolo di Caffè Trucillo in grani monorigine che racchiude l’ideale di bellezza e di incontro tra culture dell’omonima torrefazione di Salerno, ha ottenuto a Londra il prestigioso Pentawards, che dal 2007 premia l’eccellenza nel design del packaging a livello globale e rappresenta il più importante concorso internazionale del settore. A ritirare il premio durante la cerimonia di gala, svoltasi nello spazio eventi Magazine London sulla sponda del Tamigi, sono stati i designers dello studio Lettera7, che opera in provincia di Salerno, sulla costiera amalfitana, con clienti tra primari brand del food, della moda, dell’industria.

Estatico by Caffè Trucillo ha ottenuto il pentagono d’argento nella categoria “Tea and coffee”, selezionato tra gli oltre 2.000 prodotti candidati quest’anno da 62 Paesi del mondo, grazie al lavoro della giuria internazionale, composta da oltre 50 professionisti ed esperti di altissimo livello nel design del packaging. Il premio arriva a soli pochi mesi dal debutto del coloratissimo barattolo di caffè, che unisce tecnologia all’avanguardia e food design, con l’obiettivo di esaltare al massimo il valore del contenuto: tre singole origini di caffè, provenienti da Brasile, Guatemala e Honduras, selezionate personalmente da Antonia Trucillo, terza generazione della torrefazione di proprietà famigliare e tra i più titolati esperti italiani del settore, che in soli dieci anni di attività in azienda ha compiuto 14 viaggi in 11 Paesi di 3 continenti, per incontrare, conoscere e lavorare con le comunità dei caficultores.

Il caffè verde di altissima qualità viene tostato nella micro roastery che proprio Antonia Trucillo ha voluto installare nella moderna sede di Caffè Trucillo alle porte di Salerno. “Hippocratica Roastery” – così è stata battezzata, in onore della città campana, che nel Medioevo fu sede della prima e più importante istituzione medica d’Europa – può produrre solo 20 chili l’ora di caffè, con un lavoro meticoloso di impostazione della curva e del profilo di tostatura, di cui si occupa personalmente Antonia Trucillo.Estatico è frutto di questi viaggi e di questa sapienza, non è un semplice barattolo di caffè, ma uno scrigno prezioso che celebra la bellezza del caffè secondo Trucillo, una bellezza fatta di una miscela di culture, persone, orizzonti lontani, natura, riti, abitudini, lavoro, dedizione, fatica.

Questa bellezza composita e viva si esprime nel coloratissimo design del barattolo. L’involucro esterno è realizzato in tessuto da sarti del territorio, artigiani da tre generazioni. I colori caldi richiamano i Paesi di provenienza del caffè mentre i simboli rappresentano i ricordi accumulati da Antonia Trucillo nei suoi numerosi viaggi in piantagione. Esplosione, legame e contaminazione sono il comune denominatore dei chicchi di caffè contenuti nel barattolo e ne diventano il nuovo vestito, una bandiera simbolica. Lo studio Lettera7 ha saputo tradurre in design la giusta sinestesia tra le forme geometriche e i simbolismi tribali che raccontano le storie dei caficultores incontrati in questi viaggi.

Ogni barattolo contiene un piccolo cartiglio, con un messaggio firmato da Antonia Trucillo: “Ogni origine di caffè parla di una terra, trasmette una storia, racconta una cultura. Il caffè è conoscenza, artigianalità, ritualità ed esperienza. Questa selezione nasce da un viaggio, da un incontro con il produttore, da uno studio in piantagione e dall’amore per il caffè. Il caffè è materia viva, in costante evoluzione. Ogni grano racchiude un ecosistema affascinante, crocevia di culture e terre diverse. Dentro ogni sorso c’è l’energia di mani e persone, ci sono storie di quotidiana dedizione. Viaggiando nelle piantagioni con i caficultores, ho vissuto il caffè sotto forma di pianta e poi di frutto. Ogni chicco tocca molte mani e vive le tante storie di chi lo lavora. Amo conoscere e condividere questo lungo percorso, che parte dai lontani paesi d’origine per raggiungere gli amanti del caffè. Spero che tu possa ritrovare in questa tazza lo stesso amore che ho provato io visitando i farmer di questa origine.”

Il barattolo è 100% riciclabile. La valvola proteggi aroma impedisce l’ingresso dell’ossigeno, consentendo invece la fuoriuscita dei gas sprigionati dal caffè dopo la tostatura, per consentire al caffè di proseguire il suo ciclo ottimale di vita. Il bordo è antitaglio e garantisce un’apertura facile e in sicurezza.Presentato in anteprima a febbraio 2024 durante la manifestazione Taste Firenze, Estatico ha conquistato il pubblico milanese e internazionale durante la design week di aprile e oggi è presente nelle più esclusive location dello shopping gourmet: da Fondaco dei Tedeschi a Venezia a Eataly, da Enoteche Guerrini a Roma a Grangusto a Napoli.