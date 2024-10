Thirty Seconds to Mars per la prima volta a Napoli. Scopri quando e come acquistare i biglietti

Thirty Seconds to Mars per la prima volta a Napoli: appuntamento all’Arena Flegrea il 6 luglio 2025

Pronti a scatenarvi con una band senza tempo!?

Napoli si prepara per la prima volta ad accogliere i Thirty Seconds to Mars per un imperdibile concerto che si terrà domenica 6 luglio 2025 all’Arena Flegrea, nell’ambito dell’ottava edizione del Noisy Naples Fest.

Questa sarà la prima esibizione dell’incredibile band americana nel capoluogo campano e un’occasione unica per i fan di ascoltare dal vivo sia i loro brani più celebri che le nuove tracce dall’ultimo album, It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day, uscito il 15 settembre 2023 con Virgin Records.

Quando acquistare i biglietti

I biglietti per il concerto saranno disponibili in prevendita esclusiva per gli utenti registrati a My Live Nation dalle ore 10:00 di martedì 29 ottobre, con registrazione gratuita su livenation.it. La vendita generale partirà giovedì 31 ottobre, alle ore 10:00, sui siti etes.it, ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.

Non resta che prepararsi a un evento imperdibile che promette di essere indimenticabile per tutti i fan di Jared Leto e dei Thirty Seconds to Mars.

Fonte ANSA