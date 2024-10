Angri: “manifestazione di interesse nella gestione gratuita della biblioteca comunale”, la reazione del Cavalier D’Ambrosio

Per valorizzare e ottimizzare l’uso della Biblioteca Comunale, il Comune di Angri cerca manifestazioni di interesse per gestire la struttura a titolo gratuito in collaborazione con un’associazione culturale e di promozione sociale attiva sul territorio.

La convenzione avrà una durata di due anni a partire dalla data di stipula, con possibilità di rinnovo tramite nuovi accordi tra le parti. Questo accordo non prevede scopi di lucro: le associazioni forniranno i loro servizi su base volontaria e senza compenso, mentre il Comune metterà a disposizione gratuitamente i locali e coprirà le spese per le utenze.

Gli interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse compilando il modulo disponibile sul sito del Comune e inviandolo tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.angri@legalmail.it entro le ore 12:00 del 9 Novembre 2024. È importante specificare nell’oggetto: “Avviso Pubblico per manifestazione d’interesse per la gestione a titolo gratuito delle attività della Biblioteca in via Incoronati”.

La reazione del Cavaliere Antonio D’ambrosio

Ho appreso con rammarico dalla stampa, che il Comune di Angri ha deciso di interrompere la gestione pubblica della Biblioteca, affidandola a un’associazione culturale a titolo gratuito.

Questo è stato stabilito dalla Delibera di Giunta 134/2024, promossa dall’Assessore M. Giovanna Falcone, e dall’affidamento ai responsabili dei servizi sociali e scolastici per l’adozione di un avviso pubblico.

La Biblioteca, concepita nel 1971 dal Sindaco G. Alfano, dal Preside Santalucia Romualdo e dal sottoscritto, è stata inaugurata nel maggio 1993 e ha sempre operato sotto la gestione comunale fino al 2007, anno in cui è stata trasferita nel Palazzo Doria.

Dal novembre 2020 è tornata in via Incoronati, dove ha salvato migliaia di libri dal degrado. In questi quattro anni, ha accolto migliaia di turisti e decine di migliaia di alunni e studenti di ogni ordine e grado, offrendo loro l’opportunità di scoprire opere e volumi antichi che ho ricercato e salvato per l’archivio storico.

Non comprendo le ragioni che hanno spinto l’Ente a sottrarsi alla gestione pubblica; non sono stati forniti motivi specifici. Se le autorità superiori confermeranno questa scelta, rimango disponibile a offrire gratuitamente la mia esperienza di 53 anni nel settore librario, maturata come direttore di sedi provinciali della Rizzoli e del Corriere della Sera.

Ho informato insegnanti, tour operator e cittadini di non contattarmi direttamente per richieste di donazioni, ma di rivolgersi al Comune o all’associazione. Inoltre, sospendo la mia disponibilità a donare centinaia di preziosi libri antichi, dal 1500 al 1947, rari e forse unici in Italia, dalla mia Biblioteca privata, in attesa di ulteriori sviluppi e della nomina dell’associazione che gestirà la Biblioteca.

Al Cavaliere con infinita riconoscenza

Il Cavaliere Antonio D’Ambrosio non è solo un nome; è stato è sarà un punto di riferimento per turisti, scuole e visitatori che hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino. La sua dedizione e il suo amore per la comunità si riflettono in ogni gesto, in ogni parola. In questi anni, ha dato un contributo inestimabile, ma il suo recente post rivela un profondo senso di amarezza, frutto di una delusione nei confronti di amministratori che hanno mascherato la loro indifferenza con sorrisi di circostanza.

Antonio ha trascorso innumerevoli giornate alla ricerca di documenti dimenticati nei luoghi più impensabili, riportando alla luce storie e conoscenze perdute. Con instancabile passione, ha catalogato volumi che, grazie alle sue amicizie, sono stati donati alla biblioteca, arricchendo il patrimonio culturale della comunità.

In un suo recente post, il Cavaliere ha racchiuso l’essenza della sua disponibilità, esprimendo un invito aperto a tutti. “Ogni documento, ogni storia che ritroviamo è un legame con il nostro passato e un dono per il nostro futuro,” ha scritto. La sua parole risuonano come un appello a valorizzare ciò che ci unisce, a non dimenticare le radici da cui proveniamo.

Antonio D’Ambrosio è, e continuerà ad essere un simbolo di passione e resilienza, un uomo che, nonostante le delusioni, non smette mai di combattere per ciò in cui crede. Un eroe silenzioso che merita il nostro riconoscimento e la nostra gratitudine.

Il post del Cavaliere

L’autunno è vicino, una cappa plumblea di bugie, odio, invidia, avvolge il paese e la gente onesta! Un’alba triste, velata, estenuata, versa malinconia su coloro che credevano nella verità e bontà verso tutti. La malinconia culla con canti dolci i cuori che s’obliano verso un cielo che sembra il tramonto su Palazzi, strade, monumenti, d’un antico e glorioso paese, anche se è l’alba! Strani sogni come nubi sui monti, fantasmi vermigli, sfilano senza posa, diafani, sul perduto onore e storia d’una ex grande città, una città morta!