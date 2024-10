Campania. I carabinieri trovano 65kg di esplosivo in un garage

Una scoperta sconvolgente ha scosso la comunità di Casal di Principe: in un garage di una villetta a via Pisa, a pochi passi dal parco Arcobaleno e dal museo “Casa Don Diana”, i carabinieri hanno rinvenuto ben 65 chili di esplosivo. Un vero e proprio arsenale, pronto per essere immesso sul mercato illegale in vista dei festeggiamenti di Capodanno.

Le indagini, avviate dai carabinieri di Qualiano, sono partite da voci insistenti che circolavano in città. I militari, insospettiti, hanno deciso di perquisire l’abitazione di un 18enne incensurato, scoprendo così un nascondiglio di ordigni artigianali, dalle classiche “cipolle” ai piccoli candelotti, per un totale di oltre 1.200 pezzi.

L’intervento del Nucleo artificieri dei Carabinieri di Napoli è stato fondamentale per mettere in sicurezza l’area e sequestrare il materiale esplodente. Ore di lavoro delicate, condotte con la massima cautela, per scongiurare il rischio di esplosioni in una zona densamente abitata.

Secondo gli esperti, la quantità e la tipologia di esplosivo rinvenuto avrebbero potuto causare una strage.