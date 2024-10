E’ deceduto Paolo Capriglione: l’appello della sorella Maria Ausilia

“Purtroppo vi devo comunicare un triste aggiornamento: la notte scorsa c’è stato un peggioramento delle condizioni di Paolo e sfortunatamente nella mattinata di oggi il suo fisico, già provato dalle difficoltà dell’ultimo mese, non è riuscito a superare l’ennesimo ostacolo.

Inizialmente, vista la mia discrezione, ero molto titubante nell’iniziare una raccolta fondi ma l’amore verso mio fratello mi ha tolto tutte le remore e dato la forza necessaria per affrontare questa difficile sfida.

Domani, 30 ottobre, Paolo avrebbe compiuto 54 anni. L’unica cosa che mi da conforto in questi momenti è pensare che li potrà festeggiare con i nostri genitori.

Ringrazio con tutto il cuore coloro che hanno contribuito a questa battaglia contro il tempo per cercare di riportare in patria Paolo e aiutare la famiglia in Georgia che si trova in grosse difficoltà economiche.

Penso sia giusto lasciare la raccolta fondi ancora aperta per qualche giorno in modo da poter dare a sua moglie Nestani (Nessi) un po’ di serenità e far fronte alle spese che dovrà sostenere prossimamente.”, conclude la sorella Maria Ausilia.

