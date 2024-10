Tasso di Occupazione in Provincia di Salerno e in Campania, tra le sfide e le opportunità del Sud Italia

Nel 2023, il tasso di occupazione del Sud Italia si conferma tra i più bassi d’Europa, con la Campania che si attesta su un valore particolarmente preoccupante del 48,4%, come rilevato da Eurostat. Questo dato colloca la regione tra le ultime posizioni in Europa per la percentuale di persone occupate tra i 20 e i 64 anni. In uno scenario dove l’occupazione media dell’Unione Europea ha raggiunto il 75,3%, con picchi in regioni come Varsavia al 86,5%, la situazione in Campania mette in luce significative sfide socioeconomiche.

Particolarmente critica è la situazione della Provincia di Salerno, un territorio che, pur con un’economia agricola e turistica dinamica, riflette in buona parte i dati regionali e sconta problemi strutturali come il basso tasso di occupazione femminile, la scarsità di opportunità per i giovani e un’alta incidenza di lavoro precario. Il mercato del lavoro locale risente anche della carenza di investimenti e di un tessuto industriale ancora in via di sviluppo, elementi che limitano le opportunità professionali e contribuiscono a una crescente emigrazione giovanile.

A fronte di questi dati, emergono segnali di ripresa in ambito locale, grazie a iniziative di formazione, sostegno all’imprenditorialità e sviluppo di poli tecnologici che mirano a creare nuovi posti di lavoro e valorizzare le risorse locali.

Affrontare il divario occupazionale rispetto alle regioni del Nord e alle medie europee rappresenta una sfida prioritaria per il futuro della Campania e della Provincia di Salerno. I piani di sviluppo per il Mezzogiorno e l’accesso a fondi europei possono costituire un’opportunità fondamentale per colmare questo gap e promuovere un rilancio socio-economico del territorio.

Fonte Ansa