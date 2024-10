Calcio, Serie A. Milan-Napoli 0-2: Lukaku e Kvaratskhelia protagonisti

Grande spettacolo a San Siro per il turno infrasettimanale di Serie A, dove il Napoli ha trionfato contro il Milan in una delle sfide più attese della giornata.

Grande spettacolo a San Siro per il turno infrasettimanale di Serie A, dove il Napoli ha trionfato contro il Milan in una delle sfide più attese della giornata. Gli uomini di Antonio Conte hanno portato a casa i tre punti grazie a un primo tempo di altissimo livello, impreziosito dalle reti di Romelu Lukaku e Kvicha Kvaratskhelia, che hanno segnato rispettivamente al 25′ e al 38′ minuto.

Nel primo tempo, il Napoli si è mostrato aggressivo e ben organizzato, mettendo in difficoltà il Milan con un gioco incisivo e determinato. La coppia d’attacco Lukaku-Kvaratskhelia ha evidenziato una grande intesa: prima è stato Lukaku a sbloccare il match con un gol da vero centravanti, seguito poi da Kvaratskhelia, che ha raddoppiato, consolidando il vantaggio dei partenopei.

Il Milan, invece, ha faticato a trovare spazi per reagire, con la difesa del Napoli che ha saputo chiudere ogni varco. Nonostante alcune occasioni nella ripresa, i rossoneri non sono riusciti a cambiare le sorti della partita.

Ora, per la squadra di Antonio Conte, è difficile nascondersi. Lo stesso Conte commenta: “Vincere a Napoli sarebbe incredibile. Ci siamo dati tre anni per costruire qualcosa di solido. Non si può pensare ai miracoli, ma stiamo facendo un percorso. Raggiungere l’obiettivo sarebbe già un successo. Tutte le squadre hanno limiti, ma stiamo lavorando per superarli. Mi piace l’atmosfera che si respira: ognuno si sente parte del progetto, e questa è la soddisfazione più grande. La squadra è motivata e disponibile, c’è un’aria positiva che mi dà entusiasmo e senso di responsabilità”.

Con 25 punti in 10 partite, Conte registra la seconda miglior partenza della sua carriera, superata solo dal secondo anno con la Juventus (9 vittorie e 1 pareggio). Il Napoli, inoltre, conquista la sua quinta vittoria consecutiva in Serie A, cosa che non accadeva dal febbraio 2023, evidenziando un cambio di marcia rispetto alla scorsa stagione.

Milan, da salvare solo la prestazione

Dall’altra parte, il Milan di Paulo Fonseca continua il suo percorso altalenante. La prestazione contro il Napoli c’è stata, ma i risultati continuano a mancare. “Abbiamo creato più occasioni, ma loro hanno segnato e noi no. Mi prendo la responsabilità di quanto accade in campo. Non è facile iniziare la partita con un gol subito dopo 5’, ma abbiamo reagito, giocando un calcio di qualità e creando occasioni”, ha dichiarato Fonseca in conferenza stampa. Nonostante l’attuale svantaggio di 11 punti dalla vetta, il tecnico portoghese non rinuncia allo scudetto: “Dopo 9 partite nessuno vince o perde il campionato. La squadra ha reagito bene, anche senza giocatori chiave come Theo Hernandez e Reijnders, squalificati”. Tuttavia, con tre passi falsi già registrati in campionato, il Milan non può più permettersi errori per restare agganciato alla zona alta della classifica.