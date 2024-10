Come fanno i call center ad avere i nostri numeri? Ecco la risposta

Quanti di noi non hanno mai ricevuto una telefonata indesiderata da un call center? Un fenomeno fastidioso e invasivo che sembra non voler accennare a diminuire, nonostante l’introduzione del nuovo Codice di Condotta sul telemarketing. Ma come fanno queste aziende a entrare in possesso dei nostri numeri di telefono? Grazie ad un approfondimento del Corriere del Mezzogiorno è arrivata la risposta.

Un tesoro nascosto nei nostri dati

La risposta a questa domanda è più semplice di quanto si possa immaginare. Spesso, siamo proprio noi a fornire inconsapevolmente i nostri dati ai call center. Quando ci iscriviamo a un servizio gratuito, scarichiamo un’app o partecipiamo a un concorso, accettiamo quasi sempre i termini e le condizioni senza leggerli attentamente. In questi documenti, spesso nascosti tra una riga e l’altra, c’è il consenso che autorizza le aziende a utilizzare i nostri dati per finalità di marketing.

La raccolta dei dati: un business fiorente

Esistono aziende specializzate, chiamate “data broker”, che si occupano proprio di raccogliere e vendere dati personali. Utilizzano diverse tecniche, come:

Questionari online: Offrono in cambio piccoli incentivi per compilare questionari che raccolgono informazioni dettagliate sui nostri interessi e abitudini.

Offrono in cambio piccoli incentivi per compilare questionari che raccolgono informazioni dettagliate sui nostri interessi e abitudini. Concorsi e promozioni: Partecipando a concorsi o iscrivendosi a newsletter, forniamo volontariamente i nostri dati.

Partecipando a concorsi o iscrivendosi a newsletter, forniamo volontariamente i nostri dati. Data scraping: Un processo automatizzato che “raschia” i dati dai siti web, dai social media e dalle directory pubbliche.

Il ruolo del Codice di Condotta

Il nuovo Codice di Condotta sul telemarketing è uno strumento importante per tutelare i consumatori dalle chiamate indesiderate, ma non risolve completamente il problema. Per funzionare correttamente, è necessario che sia rispettato da tutte le aziende e che ci siano controlli efficaci per punire chi lo viola.

Come difendersi dalle chiamate indesiderate

Ecco alcuni consigli per proteggere la tua privacy:

Leggi attentamente i termini e le condizioni: Prima di accettare un servizio, dedica qualche minuto alla lettura dei termini e delle condizioni per capire come verranno utilizzati i tuoi dati.

Prima di accettare un servizio, dedica qualche minuto alla lettura dei termini e delle condizioni per capire come verranno utilizzati i tuoi dati. Utilizza numeri di telefono temporanei: Per iscriverti a servizi poco affidabili, puoi utilizzare numeri di telefono virtuali o temporanei.