Forum dei giovani di Pagani: aperte le iscrizioni. Parla il consigliere comunale Cesarano

Il gruppo capeggiato dal presidente Nello Palumbo, ha dato vita a diverse iniziative culturali, politiche e sociali che abbracciano calorosamente il territorio paganese. Tra le iniziative, c’è il progetto “Musei aperti” che ha dato modo alle comunità di conoscere alcune realtà storico-culturali del territorio. Gaetano Cesarano, consigliere comunale con delega alle Politiche Giovanili, spiega perché è importante iscriversi al Forum dei Giovani.

“Rappresenta – spiega Cesarano – una grande opportunità per tutti i giovani che hanno voglia di dare un contributo concreto alla propria comunità attraverso l’impegno e la cittadinanza attiva. Negli ultimi anni, grazie all’azione promossa dai partecipanti e al supporto fornito dalla nostra amministrazione, si è rivisto quel fermento di idee e progettualità importanti non solo per i giovani paganesi ma per l’intera comunità, con proposte e iniziative in ambito culturale, sociale, ludico e con una sede sociale divenuta punto di riferimento e aggregazione, messa sempre a disposizione dei ragazzi. Insieme all’azione amministrativa, il Forum rappresenta sicuramente il volano delle Politiche Giovanili, sono certo – continua Cesarano – che, attraverso questo organismo istituzionale di fondamentale importanza per il nostro comune, riusciremo a creare opportunità, crescita sociale e occasioni di aggregazione sul territorio anche attraverso il reperimento di fondi regionali, nazionali ed europei”. Il numero dei soci per l’iscrizione è illimitato. Sarà possibile partecipare compilando un apposito modulo di iscrizioni, inviandolo, poi, all’indirizzo protocollo@comunedipagani.legalmail.it. Le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 27 novembre 2024. Nella sezione del sito istituzionale “Organismi di partecipazione” Forum dei Giovani, sarà possibile trovare lo statuto.