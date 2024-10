Pagani. 70enne aggredisce la responsabile di un esercizio commerciale

Il paganese, proveniente dall’area rurale, si aggira in bici per il centro cittadino a caccia di giovani donne, dipendenti o responsabili di esercizi commerciali. Le prede vengono prima lusingate, poi quando c’è il diniego da parte loro, lui diventa aggressivo verbalmente e, di recente, anche fisicamente. L’ultima sua preda è stata una ventenne, responsabile dell’Enel di Corso Ettore Padovano. La vicenda è andata avanti da 5 giorni, fino al 30 ottobre, quando poi sono intervenuti i Carabinieri. Ci sono attualmente indagini in corso dagli uomini dell’Arma.

Tutto è iniziato il 25 ottobre, quando il 70enne è entrato al negozio, sito in Corso Ettore Padovano, fingendosi cliente, dicendo poi parole lusinghiere alla responsabile. Quando quest’ultima ha rinunciato alle sue lusinghe, lui ha iniziato ad avere un linguaggio e comportamento aggressivi, toccando l’acme quando l’ha attesa al parcheggio dell’ex campetto di calcio “Maradona”, in Corso Ettore Padovano, qui dove la donna parcheggia l’auto. A fine attività lavorativa, la donna è entrata in auto, lui, nascosto dietro a un cespuglio, è uscito fuori prendendola dell’auto, ma non riuscendo nel suo intento, secondo alcune voci, a violentarla.