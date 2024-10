Il primo cittadino abatese Ilaria Abagnale ha comunicato che per i giorni 1 e 2 novembre saranno messe a disposizione navette gratuite da e verso il cimitero. Le navette disponibili saranno ben 5.

Il post

Per le giornate del 1 e 2 novembre, abbiamo predisposto un servizio gratuito di ben cinque navette per facilitarvi l’arrivo al Cimitero Comunale.

In questo modo, potremo sì alleviare eventuali disagi legati al traffico e alla circolazione ma anche offrire un supporto particolare alle persone anziane, consentendo loro di visitare i propri cari con maggiore comodità.

Le navette seguiranno i seguenti percorsi:

* Piazza della Libertà – Cimitero;

* incrocio via Paludicella – via Nocera – Cimitero;

* via Casa Russo – via Roma – Cimitero;

* via Buonconsiglio – via Casa Varone – via Nocera – Cimitero;

* Pontone – via Sassola – Salette – Cimitero.

Confidiamo che anche questo servizio possa agevolare le visite in questi giorni di commemorazione.