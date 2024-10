Bimba morta a San Giuseppe: indagato un 29enne

Un terribile incidente stradale avvenuto la scorsa notte a San Giuseppe Vesuviano ha spezzato la vita di una bambina di 5 anni. Un 29enne di San Giorgio a Cremano, alla guida della sua Range Rover, si è schiantato contro una Peugeot 208, provocando la morte della piccola Assunta Lidia Tufano e ferendo gravemente altri tre familiari.

La fuga e l’arresto

Dopo l’impatto, il giovane è fuggito senza prestare soccorso, lasciando sul luogo dell’incidente una scia di dolore e incredulità. Solo in seguito si è presentato spontaneamente in commissariato, accompagnato dal suo avvocato. Sono in corso accertamenti per verificare se al momento dell’incidente fosse sotto l’effetto di alcol o droghe.

Un impatto violentissimo

Lo schianto è stato talmente violento che la Peugeot è stata letteralmente distrutta. La piccola Assunta, ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Nola, non ce l’ha fatta. La madre, la sorella e la zia della bambina sono rimaste ferite, ma fortunatamente non in pericolo di vita.

Le indagini

Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Le telecamere di sorveglianza della zona potrebbero fornire elementi cruciali per chiarire le responsabilità. Gli inquirenti stanno ascoltando i testimoni e acquisendo i tabulati telefonici dei coinvolti.

Le ipotesi sulle cause dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la Range Rover avrebbe tamponato la Peugeot mentre questa stava svoltando. La velocità e la distrazione potrebbero essere state tra le cause dello scontro. Tuttavia, saranno le indagini a stabilire con certezza le responsabilità.