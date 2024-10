Pagani. “Zucche in villa” e caos in Corso Ettore Padovano

Oggi alle ore 17:30 c’è stato il taglio del nastro, presenti il presidente dell’associazione Ama Costantino Napodano, la consigliere del Comune di Pagani Veronica Russo, consigliere comunale Anna Maresca e il consigliere comunale Tommaso Passamano. Interessante l’evento, tutt’altra cosa, invece, si può dire per l’organizzazione nei pressi di Corso Ettore Padovano, a ridosso della villa. I commercianti e cittadini paganesi in Corso Ettore Padovano sono passati dalla Ztl a singhiozzo alla presenza della Ztl a metà, adesso che il tratto di strada doveva essere chiuso al traffico, ora che i commercianti di ogni strada del centro erano d’accordo per vivere insieme e far rivivere la villa comunale, Corso Ettore Padovano è stata aperta al transito delle auto e motorini.

Dunque si comprende che, nel giorno di Halloween con un evento in villa, il caos ha dominato quell’area. Santino Ruggiero, consigliere comunale di Italia Viva, ha sottolineato anche lui il disagio creato dalle auto per il centro cittadino. L’Aspetto interessante è che dalla chiesa del Santissimo Corpo di Cristo fino alla villa, i negozianti hanno dato spazio a diversi momenti legati a questa festa, per esempio, l’esercizio commerciale Bagus ha messo a disposizione una truccatrice per i bambini. La pasticceria Aida ha donato gratuitamente biscotti a tema Halloween. Tuttavia i bambini e le relative famiglie hanno dovuto farsi spazio tra i veicoli. In via Marconi, invece, il tratto di strada è stato chiuso al traffico, inoltre ci sono stati i vigili urbani.

La villa, calorosamente decorata dalla wedding planner Giovanna Del Cuoco, ex membro del direttivo Ama e attuale associata, responsabile dell’esercizio commerciale l’Angolo di Tabata, ha ospitato i tanti bambini, travestiti in tema Halloween. I bambini, oltre a decorare le zucche ivi presenti, hanno ammirato le decorazioni e i tanti palloncini. Si può usufruire in villa della giostra, dal costo di 2euro, e di foto, realizzata da una fotografa, dal costo di 5euro. Non è mancato qualcuno che ha apostrofato parole di dissenso per il costo del biglietto di ingresso, una famiglia: madre, figlia e nonna, non sono entrate perché non potevano pagare complessivamente 9 euro. Lo spazio, la villa comunale, crea dei limiti per coloro che versano in una situazione economica disagiata.