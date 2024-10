Primark apre al Maximall di Pontecagnano: fissata la data d’inaugurazione

Questo nuovo store, il secondo in Campania, offrirà 120 nuove posizioni lavorative, ampliando la presenza della catena di moda irlandese in regione.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: giovedì 12 dicembre Primark inaugurerà il suo 18° punto vendita in Italia presso il Centro Commerciale Maximall di Pontecagnano Faiano, Salerno. Questo nuovo store, il secondo in Campania, offrirà 120 nuove posizioni lavorative, ampliando la presenza della catena di moda irlandese in regione.

Un negozio di ampio respiro

Con una superficie di 3.590 metri quadrati su due livelli, il negozio offrirà un’esperienza di shopping completa. I visitatori potranno trovare le ultime collezioni moda per donna, uomo e bambino, insieme a prodotti di bellezza, lifestyle e articoli per la casa. Tra le novità, lo store sarà dotato di casse self-service per agevolare il flusso delle operazioni di pagamento, che si affiancheranno alle casse tradizionali.

Parla Luca Ciuffreda, Responsabile Primark Italia

Luca Ciuffreda, Responsabile di Primark Italia, ha condiviso il suo entusiasmo: “Siamo lieti di annunciare l’apertura del nostro 18° negozio in Italia all’interno del Maximall. Primark ha già creato un forte legame con i suoi clienti in Campania e questa nuova apertura ci permetterà di raggiungerne ancora di più. Questo negozio è parte del nostro piano di espansione in Italia, che presto conterà 21 punti vendita.”

In vista dell’inaugurazione, il team ha lavorato a una selezione di prodotti fashion, beauty, lifestyle, articoli per la casa e, in vista delle feste, una speciale collezione natalizia, creando un’esperienza che punta a soddisfare ogni cliente.