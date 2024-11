Pagani. Halloween tra auto e scooter, parlano  i consiglieri comunali Sessa e Ruggiero

Durante la manifestazione “Zucca in Villa” organizzata dall’associazione dei commercianti “Ama”, l’area del Corso cittadino di Pagani è rimasta aperta al traffico, generando disagi e preoccupazioni per la sicurezza delle famiglie e dei bambini presenti. Nonostante gli sforzi di Ama per dare nuova vitalità al cuore della città, l’evento è stato compromesso dalla presenza di auto e scooter lungo il percorso, che ha creato un ambiente congestionato e poco sicuro per i visitatori.

Anna Rosa Sessa, consigliera comunale di opposizione per Italia Viva, ha espresso il proprio rammarico per la gestione dell’evento: “Questa manifestazione è nata con l’obiettivo di offrire un’occasione di svago e sicurezza per bambini e famiglie. La decisione di mantenere aperto il corso al traffico non solo ha compromesso il piacere dell’esperienza, ma ha rappresentato un rischio per i piccoli partecipanti e i loro familiari. Mi sarei aspettata maggiore attenzione alla sicurezza dei nostri cittadini, specialmente durante un momento di festa come questo. Sia chiaro che all’associazione Ama vanno i complimenti per quello che sta facendo per il bene della città”, ha detto.

Sulla stessa linea, il consigliere comunale di Italia Viva, Santino Ruggiero, che ha sottolineato la sua delusione: “Si tratta di un’occasione persa per Pagani. Se si vuole realmente promuovere il commercio e il rilancio del centro cittadino, è fondamentale garantire almeno una pedonalizzazione temporanea. Occorre agire con maggiore attenzione, soprattutto per iniziative che coinvolgono bambini e famiglie, che non dovrebbero essere esposti al traffico”, ha puntualizzato. I consiglieri comunali di Italia Viva auspicano che, per le future manifestazioni, venga considerata la chiusura al traffico del Corso cittadino, così da creare un ambiente sicuro e sereno per tutti. Nel frattempo, esprimono il loro apprezzamento per l’associazione Ama, riconoscendo l’impegno e la passione con cui contribuisce alla crescita economica e sociale del territorio paganese.