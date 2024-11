Pompei. Andrea Bocelli in concerto all’Anfiteatro degli scavi: info e dettagli

Il celebre tenore Andrea Bocelli sarà protagonista di un doppio concerto all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, in programma per il 27 e 28 giugno 2025. L’artista sarà accompagnato dall’Orchestra I Filarmonici di Napoli e dal Coro That’s Napoli, sotto la direzione del Maestro Carlo Morelli. L’evento darà il via alla stagione estiva musicale del Parco archeologico, che, dopo il successo dell’anno precedente, si prepara ad accogliere un programma ricco di artisti internazionali, partendo proprio dal grande Maestro Bocelli.

L’organizzazione del concerto è curata da DuePunti Eventi, in collaborazione con Klassics Music Management, Almud Edizioni Musicali, il Parco archeologico di Pompei e con il supporto economico del Comune di Pompei.

Dichiarazione del Sindaco di Pompei

Carmine Lo Sapio, sindaco di Pompei, ha commentato con entusiasmo: “Con i due concerti del Maestro Bocelli nell’Anfiteatro, Pompei si propone come una delle capitali internazionali della cultura, in linea con la nostra candidatura per il titolo di Capitale della Cultura 2027. Grazie alla voce straordinaria del Maestro e all’atmosfera unica dell’anfiteatro, offriremo agli spettatori un’esperienza culturale irripetibile, che permetterà loro di vivere Pompei in modo autentico e indimenticabile.”

Il sindaco ha inoltre sottolineato come eventi di tale portata contribuiscano non solo alla promozione dell’arte italiana, ma anche all’attrazione di turisti da tutto il mondo: “Siamo orgogliosi di inaugurare la stagione estiva con un artista di tale prestigio. Un evento di questo livello non solo celebra la bellezza dell’arte in un contesto archeologico unico, ma arricchisce l’offerta culturale della città, spingendo i visitatori a esplorare il territorio in maniera completa e autentica.”

Questa apertura di stagione rappresenta quindi un’opportunità unica per Pompei, che continua a consolidare il suo ruolo come meta di eccellenza culturale e turistica.