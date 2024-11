Scafati, allarme rifiuti. Santocchio: “Installare telecamere ed aumentare i controlli.”

L’inciviltà e il vandalismo continuano a minare il decoro urbano e la qualità della vita a Scafati, colpendo soprattutto aree sensibili come la villa comunale e altre zone frequentemente oggetto di abbandono abusivo di rifiuti.

Mario Santocchio, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, ha espresso la propria posizione in merito: “Come gruppo, concordiamo con il sindaco sulla preoccupante escalation di inciviltà e vandalismo, ma troviamo sorprendente che sia proprio il primo cittadino a limitarsi a denunciarne il problema, senza avanzare soluzioni concrete. Fratelli d’Italia segnala da mesi queste criticità, ma sempre accompagnando le denunce con proposte. È paradossale che si continuino a investire fondi comunali in erba sintetica e consulenze discutibili, mentre basterebbe un modesto investimento per installare videocamere di sorveglianza e aumentare i controlli della polizia municipale.”

Santocchio sottolinea l’importanza di un’adeguata sorveglianza nelle zone più vulnerabili al degrado: “Le denunce non bastano; ciò che serve davvero sono azioni mirate e continue. Le istituzioni hanno il compito di proteggere il bene comune e assicurare la sicurezza dei cittadini. Continueremo a chiedere interventi concreti per tutelare il decoro della nostra città – ha concluso –. La nostra comunità merita un ambiente pulito e ben curato, e se le istituzioni non riescono a mettere in atto soluzioni efficaci, dovrebbero seriamente riflettere sulla loro capacità di governo.”