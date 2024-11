Stop ai treni della Circumvesuviana: caos per turisti e pendolari

Un’altra giornata di disagi per chi si affida alla Circumvesuviana per i propri spostamenti. A causa di nuovi problemi tecnici, la circolazione ferroviaria sulle linee vesuviane è stata completamente sospesa, lasciando a piedi migliaia di pendolari e turisti.

La notizia è stata diffusa dall’Ente Autonomo Volturno (EAV), che gestisce il servizio ferroviario in Campania. “Causa problemi tecnici – ha spiegato l’azienda di trasporti – al momento la circolazione è momentaneamente sospesa su tutte le tratte”.

In questa stagione, con un afflusso turistico particolarmente elevato, la sospensione del servizio rappresenta un grave disagio per chi aveva programmato di visitare le bellezze della regione utilizzando i treni della Circumvesuviana. Molti turisti si trovano ora a dover riorganizzare i propri piani di viaggio, con notevoli disagi e frustrazioni.

La situazione di emergenza ha generato non poche polemiche e preoccupazioni tra i pendolari, ormai abituati a disservizi e ritardi. Le ripetute interruzioni del servizio mettono in evidenza le criticità di un sistema di trasporto pubblico che fatica a garantire efficienza e continuità.

