Temu. Risposta alle accuse dell’UE: il nostro impegno per un mercato sicuro e conforme

“Temu ha preso atto delle dichiarazioni recentemente rilasciate dall’Unione Europea, in cui si sollevano preoccupazioni riguardo alla presunta presenza di prodotti illegali sulla nostra piattaforma. Desideriamo rispondere a queste accuse riaffermando il nostro impegno per la sicurezza dei consumatori e la conformità alle normative internazionali e, nello specifico, al Digital Services Act (DSA), il regolamento europeo che definisce standard e responsabilità per i servizi digitali.”

Investimenti continui in conformità e sicurezza dei consumatori

“Temu prende con grande serietà le proprie responsabilità nell’ambito del DSA e delle normative europee. Ci impegniamo a garantire che i nostri sistemi di controllo rispondano ai più alti standard di sicurezza e affidabilità. Per questo, investiamo continuamente per migliorare il nostro sistema di conformità, adottando tecnologie avanzate per monitorare le attività dei venditori e identificare tempestivamente qualsiasi attività sospetta o prodotto non conforme. La nostra collaborazione con le autorità di regolamentazione si basa su un obiettivo comune: costruire un mercato digitale sicuro e affidabile per tutti i consumatori.”

Aderiremo a nuove iniziative contro la contraffazione

In risposta alle preoccupazioni sollevate, Temu conferma che sta attivamente discutendo l’adesione al Memorandum of Understanding (MoU) sulla vendita di merci contraffatte su Internet, promosso dalla Commissione Europea. Questo accordo volontario, che coinvolge numerosi attori del settore digitale, rappresenta un importante passo avanti nella lotta alla contraffazione online. Siamo consapevoli che la contraffazione è una sfida per l’intero settore e che la collaborazione e lo scambio di informazioni con le autorità e altre aziende sono fondamentali per tutelare i diritti dei consumatori e dei titolari dei diritti.

Un quadro di controllo che coinvolge anche altre aziende del settore

“Riconosciamo che le problematiche legate alla vendita di prodotti contraffatti e alla conformità con il DSA non riguardano solo Temu. Numerose aziende leader nel mercato digitale, come TikTok, AliExpress, Meta e X, stanno affrontando procedure simili di monitoraggio e revisione da parte delle autorità europee. Siamo parte di un settore in costante evoluzione e, insieme ad altre aziende, condividiamo l’obiettivo di promuovere un ambiente online sicuro, trasparente e rispettoso delle normative.”

Un impegno che va oltre le parole

“Vogliamo rassicurare tutti i consumatori e i partner commerciali del nostro impegno concreto nel garantire che i prodotti offerti sulla piattaforma Temu siano sicuri, autentici e conformi alle normative. Le dichiarazioni di intenti sono importanti, ma crediamo che siano le azioni concrete e i risultati tangibili a fare la differenza. Temu continuerà a lavorare in stretta collaborazione con le autorità e gli enti regolatori per raggiungere questi obiettivi e promuovere un mercato digitale trasparente e affidabile per tutti.”