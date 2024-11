Ponte di Ognissanti: boom di turisti a Napoli e Salerno

Come di consueto, il ponte di Ognissanti ha portato un’ondata di turisti in numerose città. Numeri altissimi sono stati registrati però a Napoli e Salerno, confermando la Campania come una delle destinazioni preferite del turismo autunnale italiano, complice anche il bel tempo che ha regalato giornate di fine estate con caldo intenso e cielo terso. L’affluenza è stata straordinaria, con prenotazioni quasi al completo e alberghi, bed & breakfast e ristoranti pieni in entrambe le città.

Turisti e vacanzieri, boom di prenotazioni a Napoli e Salerno, tra arte, cultura e buon cibo

A Napoli, i visitatori hanno potuto esplorare il centro storico, con musei, chiese e siti archeologici come il Museo Archeologico Nazionale e le Catacombe di San Gennaro, in tema con le festività appena trascorse e che hanno registrato picchi di ingressi in particolare nella giornata di sabato 2 novembre. La città ha anche beneficiato di numerosi eventi culturali e musicali organizzati per il ponte, attirando famiglie, giovani e turisti stranieri.

A Salerno, il lungomare e il centro storico sono stati presi d’assalto. Molte persone hanno approfittato delle alte temperature per visitare anche la vicina Costiera Amalfitana, che, sebbene non in alta stagione, ha visto un afflusso significativo di turisti.

Secondo Federalberghi e le associazioni di categoria locali, le strutture ricettive hanno raggiunto livelli di occupazione altissimi, confermando le province di Napoli e Salerno tra le più amate dai turisti.