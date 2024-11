Capaccio: colpo al Bar in tre minuti, banda fa razzia di sigarette, gratta e vinci

Le forze dell'ordine, in particolare il nucleo radiomobile di Agropoli, stanno attualmente analizzando le immagini del sistema di videosorveglianza per risalire all'identità dei responsabili.

Nella mattinata di oggi, una banda di ladri ha messo a segno una rapina al bar San Giorgio, situato lungo la strada statale 18.

I malviventi, cinque in tutto e con i volti coperti da cappucci neri, hanno agito rapidamente: sono entrati nel bar forzando una serranda e in meno di tre minuti hanno portato via un ingente quantitativo di sigarette e gratta e vinci, causando notevoli danni all’interno del locale come evidenzia la redazione Voce di Strada.

I ladri sono fuggiti a bordo di un’Audi nera, già segnalata dai carabinieri per un precedente furto. Le forze dell’ordine, in particolare il nucleo radiomobile di Agropoli, stanno attualmente analizzando le immagini del sistema di videosorveglianza per risalire all’identità dei responsabili.