Casarano-Angri 2-0: i grigiorossi cadono al “Capozza”

Casarano-Angri 2-0. Allo stadio “Giuseppe Capozza” di Casarano, Casarano e Angri si affrontano in occasione della gara valida per la decima giornata del girone H del campionato di Serie D. Mister Laterza deve fare a meno di Ganfornina per infortunio e schiera i suoi con Fernandes tra i pali, linea difensiva a 4 con Martinenko, Rizzo, Legittimo, Valentino. A centrocampo Tejjo in cabina di regia con Longoluso e Cerutti ai suoi fianchi. In attacco Loiodice a sinistra, Saraniti al centro e Ferrara a destra. L’Angri risponde con la stessa disposizione tattica con Viscovo a protezione della porta. Difesa affidata a Rondinella, Puca, Ciriello e Kljaijc, A centrocampo Emmanouil, Vogiatzis e Spunticcia, mentre in attacco spazio dal primo minuto per Lombardo affianco ai riconfermati Tandara e Petricciuolo.

Casarano-Angri 2-0: la cronaca

E’ il Casarano ad avere la prima occasione per passare in vantaggio. Dopo 33 secondi, infatti, Saraniti riceve palla e calcia da buona posizione, ma trova risposta lesta di Viscovo. Al 4’ Ferrara si guadagna un calcio di punizione sulla sinistra. Sul pallone si presenta Loiodice il cross è facile preda di Viscovo. Al 10’ l’Angri costruisce una buona occasione. Vogiatzis pesca bene tra le linee Spunticcia che avanza centralmente e serve in area Lombardo che perde l’attimo per calciare in porta. Al 24’ Ferrara, dalla sinistra, serve alla perfezione sul secondo palo Saraniti che impatta il pallone con la testa. La conclusione del numero 35 rossoblù è deviata da un monumentale Viscovo. Al 31’ Spunticcia si esibisce in uno slalom che culmina con un tiro dal limite facilmente controllato da Fernandes. Al 38’ Kljaijc spedisce il pallone in avanti verso Tandara che fa da sponda per Petricciuolo che allarga sulla destra per l’accorrente Rondinella. Il numero 27 doriano porta parla e serve in area Emmanouil che in girata prova la girata di prima intenzione con il pallone bloccato in presa aerea di Fernandes. Al 44’ il Casarano batte un calcio di punizione sulla trequarti. Il pallone arriva in area con il pallone con il pallone controllato da Viscovo. E’ l’ultima azione della prima frazione che si conclude con il punteggio fermo sullo 0-0.

Casarano-Angri: secondo tempo

A inizio ripresa il Casarano passa subito in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Loiodice premia l’inserimento di Legittimo che spedisce il pallone in mezzo e trova la deviazione vincente di un avversario. L’Angri prova subito la reazione prima conquistando un calcio d’angolo, facilmente gestito dalla difesa salentina, e poi con una conclusione terminata sul fondo di Kljaijc. Al 57’ il Casarano sfiora il raddoppio. Versienti, entrato al posto di Ferrara, muove palla sulla destra e crossa all’indirizzo di Saraniti che con la testa non inquadra lo specchio della porta. Al 62’ Puca batte una punizione a ridosso alla linea di metà campo. Il pallone arriva a Emmanouil che ne allunga la traiettoria andando a premiare l’inserimento di Petricciuolo che, in area, non ha un controllo felice del pallone. Al 72’ l’Angri reclama un calcio di rigore. Tandara lavora bene un pallone spalle alla porta e premia la corsa sul settore di destra di Rosolino, entrato al posto di Lombardo. Il classe 2006 serve Spunticcia che entra in area e apre per Petriccuilo che viene steso in area. Per il signor Ferrara di Roma 2 non ci sono gli estremi per il penalty. Al 78’ il Casarano raddoppia con Malcore che devia in porta un cross al bacio di Loiodice. All’87’ Gaeta prova la conclusione sugli sviluppi di un corner, ma il pallone si spegne sul fondo. Al 95’ Versienti prova a sorprendere Viscovo con un tiro da fuori, ma il pallone termina ampiamente a lato. E’ l’ultima azione degna di nota di una gara che vede il Casarano vincere 2-0.

Casarano-Angri 2-0: il tabellino

Casarano (4-3-3): Fernandes; Martinenko, Rizzo, Legittimo, Valentino; Cerutti, Teijo, Longoluso (71’ D’Alena); Loiodice (84’ Perez), Saraniti (70’ Malcore), Ferrara (56’ Versienti).

A disposizione: Alloj, Opoola, Milicevic, Guastamacchia, Morales.

Allenatore: Giuseppe Laterza

Angri (4-3-3): Viscovo; Rondinella, Puca, Ciriello, Kljaijc (89’ Severino); Emmanouil, Vogiatzis, Spunticcia (89’ Pappalardo); Lombardo (69’ Rosolino), Tandara, Petricciuolo (83’ Petricciuolo).

A disposizione: Borrelli, De Caro, Sepe, Feito, Marasco.

Allenatore: Marco Scorsini

Marcatori: 46’ autogol (C), 78’ Malcore (C)

Arbitro: sig. Marco Ferrara della sezione AIA di Roma 2

Assistenti: sig. Marco Tonti della sezione AIA di Brescia e sig. Andrea Giulio Adragna della sezione AIA di Milano

Note: Ammoniti: Tandara (A), Longoluso (C), Puca (A), D’Alena (C) ; Espulsi:-/; Angoli: 5-3; Recupero: -/ pt; 6’ st