Nissa-Scafatese 4-2: ko amaro per i gialloblu

Nissa-Scafatese 4-2. Va due volte avanti ma poi viene recuperata e battuta la Scafatese che, al Tomaselli di Caltanissetta, crolla nella ripresa e raccoglie la seconda sconfitta stagionale.

Eppure inizia benissimo per i canarini che passano subito in vantaggio con Markic dopo pochi secondi. Il gol annullato a Palmieri cambia il match, in pochi istanti i padroni di casa passano dalla paura dello 0-2 all’1-1 col pareggio di Diaz. Prima dell’intervallo altro botta e risposta in campo con i gialloblù che vanno avanti con capitan Altobello per poi essere subito raggiunti dalla testata di Barrera. A metà ripresa i siciliani agguantano il primo vantaggio della gara, sempre con il solito Diaz. A cinque dalla fine arriva la seconda sliding door della gara, Foggia calcia alto un calcio di rigore procurato da Gagliardi e l’errore rivitalizza ulteriormente la Nissa che chiude ogni discorso con il contropiede di Samaka in pieno recupero. La seconda sconfitta vale per la Scafatese anche l’addio alla vetta, agguantata in solitaria dalla Vibonese.

Nissa-Scafatese 4-2: il tabellino

NISSA (3-5-2): Cassano; Natale (47’ st Neri), Barbera, Bruno; Tomminelli, Rotulo (33’ st Dalloro), Agnello (27’ st Pagano), Maltese, Zarrillo; Semenzin (20 st Samake), Diaz (45’ st Mannino). A disposizione: Elezaj, Lo Pizzo, Bueto, Loza. All: Terranova

SCAFATESE (4-3-3): Becchi; Di Paola, Altobello, Markic, Cham(11’ st Colley); Aliperta, Esposito (31’ st Sowe), Vacca; Palmieri(27’ st Gagliardi), Albadoro (23’ st Foggia), Neglia (11’ st Armeno). A disposizione: Ascioti, Gagliardi, Chiariello, Santarpia, Sowe, Potenza. All: Fabiano

ARBITRO: Toselli (Gradisca d’Isonzo), Damato (Milano), Colitti (Cinisello Balsamo)

RETI: 1’ Markic, 27’ Diaz, 35’ Altobello, 36’ Barrera, 25’ st Diaz, 49’ st Samake

NOTE: Al 40’ st Foggia sbaglia un calcio di rigore. Spettatori 2000 circa (con rappresentanza ospite). Ammoniti: Agnello (N), Altobello (S). Calci d’angolo: 3-4 . Recupero: 0’ pt, 6’ st.