Scafati Basket vince grazie a un super Stewart: battuta la Vanoli Cremona 85-77

La Givova Scafati torna a esultare alla Beta Ricambi Arena – PalaMangano, interrompendo una striscia di quattro sconfitte consecutive con una vittoria preziosa sulla Vanoli Cremona per 85-77. Trascinatore assoluto della serata è Elijah Stewart, autore di una prestazione straordinaria con 35 punti e 7 triple su 9 tentativi. Questo successo rappresenta un’iniezione di fiducia per i gialloblù, che si presentavano all’incontro in condizioni non ottimali, privi di Rob Gray e con Jordan McRae ancora in fase di inserimento nei meccanismi della squadra.

La cronaca della partita

La partita è stata combattuta sin dall’inizio, con Scafati che ha concluso avanti di soli 2 punti il primo quarto (22-20) e ha mantenuto un vantaggio risicato fino all’intervallo lungo (46-42). Nella ripresa, Stewart ha continuato a colpire dalla distanza, coadiuvato dall’ottimo contributo di Akin e dall’energia difensiva di Zanelli. Nonostante la resistenza di Lacey, miglior realizzatore di Cremona con 20 punti, Scafati è riuscita a mantenere il controllo, chiudendo il terzo periodo sul 67-61 e gestendo il vantaggio fino alla sirena finale.

Coach Marcelo Nicola, le dichiarazioni post match

Al termine del match, coach Marcelo Nicola si è detto soddisfatto della prestazione e dell’atteggiamento della squadra, riconoscendo l’impegno di tutti i giocatori, specialmente del capitano Pinkins, sceso in campo nonostante un infortunio al naso. Scafati tornerà sul parquet domenica 10 novembre, quando affronterà la Nutribullet Treviso in trasferta.

«Contentissimo per i miei ragazzi. Sapevamo di affrontare una squadra composta da giocatori che producono tanto, era una partita dura, ma noi eravamo decisi e motivati nel portare a casa la posta in palio. C’era ansia per il momento, ma i ragazzi si allenano alla grande e meritavano questa vittoria; una menzione speciale per il nostro capitano Pinkins che ha giocato col naso praticamente rotto. Ora dobbiamo concentrarci solo su noi stessi, cercando di produrre quante più vittorie possibili. Era difficile amalgamare un gruppo di giocatori completamente nuovo, ma siamo felici e di questo voglio ringraziare il mio staff; ora l’imperativo è continuare a lavorare in silenzio per toglierci altre soddisfazioni. Gray? Ha riportato una brutta distorsione alla caviglia settimana scorsa a Venezia, speriamo di riaverlo con noi a Treviso».

I TABELLINI

SCAFATI: Sangiovanni ne, Zanelli 4, Ulaneo, Sorokas 8, Greco ne, Miaschi 8, Pinkins 5, Cinciarini 11, Stewart 35, Akin 11, McRae 3, Hruban. ALL. Marcelo Nicola, ASS. Damiano Pilot e Domenico Chiariello.

CREMONA: Eboua 9, Booth 3, Jones 11, Davis 6, Conti, Zampini 2, Nikolic 13, Poser 7, Lacey 20, Owens 6. ALL. Demis Cavina, ASS. Pierluigi Brotto e Carlo Campigotto.

ARBITRI

Giovannetti-Gonella-Gagliardi

PARZIALI

22-20, 24-22, 21-19, 18-16.

UFFICIO STAMPA

