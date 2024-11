Vincenzo De Luca, terzo mandato. Via libera?

Campania, via libera al terzo mandato per De Luca: approvata la proposta di legge

La prima commissione del Consiglio regionale della Campania ha approvato una proposta di legge che consente al presidente della Regione, Vincenzo De Luca, di candidarsi per un terzo mandato. La norma in questione recepisce una direttiva nazionale che stabilisce l’ineleggibilità per i presidenti di giunta che abbiano già completato due mandati. Tuttavia, il computo dei mandati scatterà solo con l’entrata in vigore della nuova legge, prevista per martedì prossimo, quando la proposta sarà sottoposta all’esame del Consiglio.

Strada aperta per il terzo mandato di Vincenzo De Luca

Come si legge sull’agenzia ANSA, la votazione ha visto l’appoggio di diversi esponenti del centrosinistra, tra cui il consigliere Pd Mortaruolo, mentre Movimento 5 Stelle e centrodestra hanno espresso voto contrario. Se approvata, la legge aprirà ufficialmente le porte a un terzo mandato per De Luca, che potrà quindi ripresentarsi come candidato alle prossime elezioni.

Fonte ANSA