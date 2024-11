4 novembre a Nocera Inferiore, emozioni e bandierine tricolore alla commemorazione

Nocera Inferiore – Questa mattina, in piazza Trieste e Trento, si è tenuta una cerimonia emozionante e densa di significato in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Noi di Agro24 abbiamo seguito con grande partecipazione l’evento, che ha visto coinvolti una delegazione di giovanissimi studenti, “armati” di bandierine tricolore, e le autorità locali, con in prima fila il Sindaco Paolo De Maio.

Alle 10:30, davanti al Monumento ai Caduti di tutte le Guerre, è stato schierato un picchetto d’onore in memoria di quanti hanno sacrificato la propria vita per la patria. Subito dopo, sulle note della celebre marcia per il Milite Ignoto, è stata deposta una corona di fiori in loro onore.

Nel suo intervento, il sindaco De Maio ha evidenziato l’importanza di vivere questa ricorrenza non solo come un momento di “celebrazione”, ma anche come un’opportunità “educativa”. Ha sottolineato come sia essenziale ricordare il prezzo umano dei conflitti e promuovere valori di pace e giustizia per le nuove generazioni. Ha poi concluso il discorso con un sentito ringraziamento alle Forze Armate, che operano ogni giorno per garantire la sicurezza e la protezione della comunità.

Questa commemorazione è stata occasione per un prezioso momento di riflessione e condivisione, un’occasione per rinnovare l’impegno collettivo verso una società più giusta e pacifica.