Maxi incidente in Campania: coinvolte 15 persone

Una giornata di festa si è trasformata in tragedia sulla statale Ofantina. Un maxi tamponamento, avvenuto nel pomeriggio di ieri tra i comuni di Volturara e Montemarano, ha coinvolto sei veicoli e causato il ferimento di quindici persone.

Stando alle prime ricostruzioni, le vittime stavano raggiungendo Montella per partecipare alla sagra locale quando, per cause ancora da chiarire, si è verificato un violento tamponamento a catena. L’impatto è stato talmente violento da coinvolgere sei auto e provocare il ferimento di numerosi occupanti.

Feriti gravi e bambini coinvolti

Tra i feriti, le condizioni più gravi sono quelle di un 36enne e di un 51enne, entrambi residenti a Giugliano. Il primo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Avellino, con un grave trauma cranico. Le sue condizioni sono critiche e i medici stanno lottando per salvargli la vita. Il secondo, anch’egli in codice rosso, è stato ricoverato in ospedale in condizioni stabili. Nel drammatico incidente è rimasta coinvolta anche una bambina, le cui condizioni fortunatamente non destano preoccupazione.