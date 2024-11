Miracolo al Ruggi: medici salvano una bambina di 7 anni colpita da una rara malattia

Come riportato da Fanpage.it, una bambina di 7 anni era giunta al Pronto Soccorso con sintomi di forte cefalea e nausea. Inizialmente, i primi esami non avevano rivelato nulla di anomalo, ma i medici hanno intuito che la situazione meritava ulteriori approfondimenti. La piccola è stata quindi ricoverata per esami più dettagliati. La successiva visita neurologica ha portato a una diagnosi inaspettata e grave: la sindrome di Guillain-Barré, una malattia rara che può portare a complicazioni severe.

La Sindrome di Guillain-Barré

Questa sindrome, causata dalla perdita delle guaine mieliniche che rivestono le fibre nervose, può degenerare fino a provocare la paralisi dei muscoli, inclusi quelli respiratori. Il giorno dopo il ricovero, le condizioni della bambina sono peggiorate, presentando dolori muscolari e una tale debolezza da non riuscire a reggersi in piedi. I medici hanno somministrato immunoglobuline per via endovenosa, migliorando la situazione, ma ulteriori accertamenti saranno necessari. Per precauzione, la bambina è stata trasferita nel reparto di Rianimazione Pediatrica del Santobono di Napoli.

Questa vicenda evidenzia l’elevata competenza dei nostri medici, spesso oscurata dai limiti organizzativi e dalla carenza di risorse.