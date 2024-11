Napoli. Grande successo al Palapartenope con il duo Ninna e Matti 

Inizia lo spettacolo, il palco colorato accoglie i due youtuber, Ninna e Matti, insieme ad altri volti, Samantha e Pippo, che li accompagnano nelle loro challenge. La platea è avvolta nel buio, a illuminare il luogo ci sono le coroncine illuminate dei “falsacchiotti”.

Lo spettacolo si dipana su una narrazione, alla base della storia c’è il rapimento dei due protagonisti da parte di altri due volti noti dai teen, i DinsiemE. I due, hanno rapito Ninna e Matti, mettendoli in camerino, vestendo i loro panni. Durante le celebri canzoni di Ninna e Matti (1,2,3 Challenge; Emergenza colori; Gelato; Ricreazionologia; Sognare; Il Love), si susseguono momenti di dialogo con i “falsacchiotti” sulla reale identità dei protagonisti.

Tra una canzone e l’altra, di contesto cambiano anche gli scenari, suggestivi per la scelte di colori, ci sono stati brevi momenti dedicati alle challenge. A tal proposito, c’è capitan Challenge rappresentato nello schermo, ubicato al centro del palcoscenico, il quale ha svolto il ruolo di giudice per le sfide tra maschi e femmine. Le challenge hanno rappresentato argomenti di cultura generale e momenti di canto, per quest’ultimo c’è stata un’interessante sfida rap. Solo alla fine, per l’ingenuità degli stessi DinsieMe, dimenticando il cellulare sul palco, il gruppo legato a Ninna e Matti scopre che gli youtuber sono stati rapiti. Il gruppo libera i protagonisti, rincorre i DinsieMe, questi ultimi si ritroveranno intrappolati in camerino.

Quando arrivano Ninna e Matti, replicano alcune loro canzoni, non mancano momenti di danza e acrobazie, per alcuni membri della crew. Danza, challenge, cultura, un mix che ha fatto letteralmente animare i bambini in platea, intonando le canzoni del duo, rispondendo alle domande nei momenti delle challenge, dialogando con gli artisti. Il tutto viene fatto in un momento di pura magia, dove i bambini non hanno dominato il palco, con la loro vivacità, ma si sono fatti incantare dallo spettacolo.