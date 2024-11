Street Control a Nocera Inferiore: come funziona e cosa si rischia

Un nuovo strumento a servizio della Polizia Municipale per il controllo della viabilità e della sicurezza stradale: si tratta dello Street Control, un sistema di telecamere a infrarossi, installate sulle auto di servizio, in grado di indentificare le targhe dei veicoli che infrangono le norme della codice della strada, in un raggio d’azione fino a venti metri.

Si tratta dello Street Control, un sistema di telecamere a infrarossi, installate sulle auto di servizio, in grado di indentificare le targhe dei veicoli che infrangono le norme della Codice della Strada, in un raggio d’azione fino a venti metri. Lo Street Control ha lo scopo di sanzionare le auto in sosta vietata, in doppia fila e di effettuare controlli sulla regolarità documentale. Infatti, possono essere incrociati i dati del database della Polizia Locale con quelli delle Assicurazioni e della Motorizzazione, rilevando auto con assicurazioni e revisioni periodiche scadute. Il temuto Street Control esordì nel 2014, riuscendo a comminare più di ottanta multe in tre minuti, grazie alle telecamere capaci di raccogliere e memorizzare le immagini di tutte le auto in divieto di sosta o in doppia fila.

«Abbiamo cominciato ad adoperare lo Street Control la settimana scorsa, oltre che per il controllo della copertura assicurativa e della regolarità delle revisioni, soprattutto per elevare velocemente le sanzioni relative alla sosta vietata e alla doppia fila. Nei primi trenta minuti di utilizzo abbiamo rilevato ventiquattro macchine in doppia file e dieci revisioni scadute. Le immagini delle vetture vengono inviate alla banca dati della Polizia Locale e raggiungono istantaneamente i tablet degli agenti, che fanno le verifiche incrociate del caso con le società assicurative e motorizzazione. Insomma, non c’è scampo» dichiara Andrea D’Elia, Comandante della Polizia Municipale di Nocera Inferiore.

«Nel nuovo corso avviato con la Polizia Municipale per il presidio del territorio, introduciamo un dispositivo in grado di assicurare maggiormente la sicurezza stradale e il rispetto delle norme del Codice della Strada. Inoltre, abbiamo rinnovato la presenza degli agenti in strada, nei fine settimana, per i mesi di dicembre e gennaio, per garantire più controlli durante le festività natalizie» dichiara il Sindaco Paolo De Maio.